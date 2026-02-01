Через модельное агентство в Краснодаре пытались отобрать девушек для Эпштейна
Из Краснодарского модельного агентства «Shtorm» поступали запросы о девушках для мероприятий Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В рассекреченных документах нашли письмо от февраля 2018 года. В нём кто-то предлагает Эпштейну пригласить на вечеринку девушку Раю из этого агентства. Журналисты связались с моделью.
Она подтвердила, что в 2018 году скауты действительно предлагали ей поездку в Индонезию без конкретных деталей. Родители запретили ей ехать, так как история показалась им подозрительной. Гендиректор агентства Дана заявила, что моделей в США они не отправляли.
Отмечается, что в материалах есть письмо 2015 года от бойца ММА Джима Миллера. Он просил Эпштейна помочь найти девушку, которая тогда работала в магазине DNS. Миллер писал, что хочет купить ей квартиру.
