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Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации

Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинская нация может полностью исчезнуть в течение нескольких лет. Причина этого — дефицит кадров и тотальная мобилизация.
О таком сценарии для страны написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале. По его словам, в настоящее время Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет только расти по мере того, как будет продолжаться всеобщая мобилизация, а демографический кризис будет усугубляться.

«Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться», — считает Азаров.



​Он полагает, что для удовлетворения потребностей рынка труда Киеву придётся привлекать к работе трудовых мигрантов. При этом он отметил, что завозить будут иностранных рабочих из стран Южной и Восточной Азии, например, из Таиланда или с Филиппин, так как граждане стран бывшего СССР предпочитают ехать работать ​в Россию.

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Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж
29 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/AMilkin

Верховный суд Крыма приговорил украинца, проживающего в Ялте, к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал гражданина Украины в собирании и передаче противнику сведений о ВС РФ. Однако подробности дела раскрывать не стали. Заседание суда также прошло в закрытом режиме. Объясняется, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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СВР: НАТО может заморозить конфликт, чтобы подготовить армию Украины к реваншу
29 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/ Michele Ursi

Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку, сообщили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта», — рассказали в Службе внешней разведки.

Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию ​подобного сценария ​как возможность восстановить боеспособность украинской армии и ​в полной мере подготовить ​ВСУ к попытке реванша.

НАТО уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.

Ранее в пресс-бюро СВР России сообщали, что военные в ФРГ в настоящий момент рассматривают опыт немецко-фашистских захватчиков по установлению и поддержанию оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.

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Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против РФ с помощью Украины
29 ноября 2024, 10:56

Борис Джонсон (Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну против России чужими руками. Его слова передает газета The Daily Telegraph.
«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания морально ответственна за ситуацию, в которой сейчас находится Украина, так как Лондон подписывал Будапештский меморандум, где прописывались гарантии безопасности в условиях отказа Киева от ядерного оружия. Так, Джонсон считает, что Британия и США собственными руками лишили Украину ядерного оружия, которое страна могла бы использовать в конфликте.

Он также отметил, что Великобритания не должна отправлять боевые части на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Однако, по словам Джонсона, там стоит разместить «многонациональные европейские силы» которые бы патрулировали границу и помогали украинцам.

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Самый мощный комбинированный удар по Харькову: что известно
Марочко: ВС РФ нанесли по Харьковской области мощный комбинированный удар
29 ноября 2024, 10:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ за минувшие сутки нанесли по Харькову и Харьковской области самый мощный комбинированный удар с начала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, проанализировав информацию из открытых источников и другие данные.
Он отметил, что удар наносился по военным объектам, объектам двойного назначения, энергосистеме и логистике. Для этого российские силы использовали высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, новейшие авиабомбы различной мощности, артиллерию и ударные беспилотники.

Марочко подчеркнул, что атака продолжалась почти все сутки и очень отрицательно сказалась на боеспособности противника.

«Отмечались признаки нарушения управления войсками, панические настроения в украинских подразделениях, нарушение логистики и прочих положительных для наших войск фактов. Также стало известно, что сопутствующие потери были минимальными», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Эксперт пояснил, что это связано с малой активностью украинской системы противовоздушной обороны.

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#атака
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«Попался ТЦК»: украинец раскрыл истинные причины своего появления в рядах ВСУ
Украинский пленный рассказал о мобилизации под угрозой отправки сына на фронт
29 ноября 2024, 10:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдат ВСУ Александр Петухов, взятый в плен российскими силами в Курской области, рассказал, что его мобилизовали под угрозами забрать вместо него сына, его слова передает ТАСС.
«Попался ТЦК с угрозами о штрафах, что ребенка заберут. Вручили повестку, мобилизовали. 23 сентября нас загнали в Курскую область, и до 1 ноября я находился на огневой позиции. Все это время нас сильно бомбили, ротации практически не было», — рассказал пленный.

Он уточнил, что с позиций забирали только тяжелораненых солдат. По словам Петухова, он с некоторыми сослуживцами хотел сбежать без разрешения командования, однако их предупредили, что в этом случае их застрелят.

Позиции ВСУ регулярно простреливались российскими силами. Артиллерия работала круглосуточно, наносились удары дронами и авиацией, а российские штурмовики подходили вплотную, добавил Петухов.

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#атака
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Массированная атака на Ростов, удар по ВСУ в Курской области, прорыв в Часове Яре: последние новости СВО
29 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российская армия заняла ключевой укрепрайон украинских сил в Часове Яре, а украинские военные в Курахово сдаются в плен российским беспилотникам. О том, как складывается обстановка на других направлениях расскажет «Радио 1».

Курская область


Наиболее интенсивные бои происходят вокруг населённых пунктов Новоивановка и Дарьино, расположенных недалеко от посёлка Малая Локня в Курской области. Киев направляет в этот регион свои самые подготовленные части, даже жертвуя силами на Донбассе. Оккупационные войска получают лучшее западное вооружение. Из-за серьёзной нехватки личного состава украинские власти вынуждены мобилизовать коммунальных работников в приграничной Сумской области.

Штурмовые группы Вооруженных сил России значительно продвинулись в районе Нижнего Клина, успешно отразив три контратаки со стороны ВСУ из Свердликова. При этом половина атакующих была уничтожена, а оставшиеся бойцы были вынуждены отступить.

Согласно данным источника «Северный ветер», ракетные удары «Искандеров» нанесли серьезный урон пунктам хранения американских РСЗО «Хаймарс» и MLRS в Сумской области. В результате этих атак были уничтожены две пусковые установки РСЗО «Хаймарс», транспортно-заряжающая машина РСЗО MLRS и четыре единицы автомобильной техники. Потери противника составили до 60 человек.

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На Западе призвали готовиться к разделу Украины


Атаки ВСУ на территорию России


В ночь на 29 ноября Минобороны РФ сообщило об успешном отражении атак 47 беспилотников, направленных на территорию России. Наибольшее количество дронов — 29 — было уничтожено в Ростовской области. Также восемь БПЛА сбиты над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, и один — в Крыму.

Согласно официальному заявлению, все 47 украинских беспилотников были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО успешно уничтожила около 30 дронов на северо-западе региона. По его словам, никто не пострадал. Однако на хуторе Масаловка в Каменском районе была повреждена кровля частного дома, а в Дьячкино Тарасовского района упали обломки дрона, что привело к повреждению остекления в жилом доме.


Донецкое направление


В Часове Яре ВС РФ успешно укрепились в ключевом оборонительном пункте украинских сил — на территории огнеупорного комбината. Эта информация подтверждается источниками с противоположной стороны. В настоящее время ВС РФ ведут бои за высотные здания в западной части города. На южных подступах к Часову Яру российские войска окружают позиции ВСУ и стремятся продвинуться к Константиновке. В этом направлении действуют наиболее опытные бойцы, обученные эффективно сбивать украинские дроны с помощью стрелкового оружия.


Фото: iStock/Evgeny555

Кураховское направление


На Кураховском направлении наблюдается активное продвижение к северу от города. Военные 114-й бригады 51-й армии освободили населённый пункт Берестки, расположенный на берегу водохранилища. В самом Курахове украинские военные получают призывы к сдаче через дроны.


Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались
Удерживавшие ДОТ в Харьковской области украинские десантники сдались


Торецкое направление


На Торецком направлении ВС РФ достигли успехов на флангах города. В южной части Нелеповки удалось продвинуться на 250 метров, а на юге от Торецка — на 650 метров. ВСУ сообщают о значительных потерях на данном участке фронта. По их информации, за десять дней боевых действий ВСУ потеряли около 500 человек.
Согласно их сведениям, около 150 российских военнослужащих проникли в тыл 95-й бригады во время ротации. Командование направило на позиции четыре бронемашины, которые не были прикрыты. В результате ВСУ потеряли 40 человек, а в последующие дни ситуация повторилась.


Харьковское направление


На Харьковском направлении российские штурмовые отряды продолжают наступление после освобождения села Копанки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщает, что попытка украинских войск остановить продвижение ВС РФ привела к потере трёх опорных пунктов и полному уничтожению взвода ВСУ.

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#киев
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Боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области – видео
Боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей в Курской области
29 ноября 2024, 09:01

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вторгшиеся в курское приграничье боевики ВСУ расстреливали дома мирных жителей, несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления. Кадры с камеры украинского военного автомобиля публикует РИА Новости.
На кадрах группа украинских боевиков расстреливает дома мирных жителей, они ломают калитки и проникают внутрь частных домовладений. Сопротивления никто не оказывает.

Ранее комбат 810-й бригады морской пехоты с позывным «Як» в Курской области рассказал, что большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться его бойцам, обучались на Западе. Он отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.

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#всу
#вс рф
#минобороны
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В Курской области воюют обученные на Западе бригады ВСУ
Комбат «Як»: ВСУ отправили в Курскую область части, обученные на Западе
29 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Большинство подразделений ВСУ, с которыми пришлось столкнуться бойцам 810-й бригады морской пехоты в Курской области, обучались на Западе. Об этом рассказал комбат с позывным Як, его слова передает РИА Новости.
«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. Здесь же используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — рассказал «Як».

По его словам, в Курскую область вторглись боевики Сил специальных операций (ССО) Украины, которые и сами с легкостью могут обучать кого угодно на Западе. Российские морпехи уже сталкивались с большинством из самых подготовленных подразделений ВСУ в Курской области.

«Як» отметил, что противника никогда не стоит недооценивать, однако подчеркнул, что ВС РФ вытеснят ВСУ с русской земли.

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Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 47 дронов
МО РФ: силы ПВО ликвидировали 47 БПЛА ВСУ над российскими регионами
29 ноября 2024, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего ликвидировано 47 вражеских беспилотников. 29 из них сбили в Ростовской области, восемь — в Краснодарском крае. По три украинских дрона уничтожено в Белгородской, Брянской и Воронежской областях и один – в Крыму.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.

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