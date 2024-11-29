Бывший премьер Украины предсказал полное исчезновение украинцев как нации

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Украинская нация может полностью исчезнуть в течение нескольких лет. Причина этого — дефицит кадров и тотальная мобилизация.
О таком сценарии для страны написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём телеграм-канале. По его словам, в настоящее время Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет только расти по мере того, как будет продолжаться всеобщая мобилизация, а демографический кризис будет усугубляться.
Он полагает, что для удовлетворения потребностей рынка труда Киеву придётся привлекать к работе трудовых мигрантов. При этом он отметил, что завозить будут иностранных рабочих из стран Южной и Восточной Азии, например, из Таиланда или с Филиппин, так как граждане стран бывшего СССР предпочитают ехать работать в Россию.
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«Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться», — считает Азаров.
Он полагает, что для удовлетворения потребностей рынка труда Киеву придётся привлекать к работе трудовых мигрантов. При этом он отметил, что завозить будут иностранных рабочих из стран Южной и Восточной Азии, например, из Таиланда или с Филиппин, так как граждане стран бывшего СССР предпочитают ехать работать в Россию.
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Александр Бойцов