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Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку, сообщили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта», — рассказали в Службе внешней разведки.
Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию подобного сценария как возможность восстановить боеспособность украинской армии и в полной мере подготовить ВСУ к попытке реванша.
НАТО уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.
Ранее в пресс-бюро СВР России сообщали, что военные в ФРГ в настоящий момент рассматривают опыт немецко-фашистских захватчиков по установлению и поддержанию оккупационного режима на Украине в годы Великой Отечественной войны.
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