СВР РФ: Украину поделят между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией

ВС РФ за минувшие сутки нанесли по Харькову и Харьковской области самый мощный комбинированный удар с начала текущего года. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, проанализировав информацию из открытых источников и другие данные.