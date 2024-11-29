Фото: iStock/ rarrarorro
В пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявили, что коллективный Запад может поделить украинскую территорию между Германией, Румынией, Польшей и Великобританией для её оккупации.
«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента», — говорилось в сообщении Службы внешней разведки России.
Западную часть украинской территории отдадут Польше, центр и восток — Германии, северные области и столицу — Великобритании, а Черноморское побережье отойдет Румынии, дополнили в СВР.
При том Запад, якобы для восстановления боеспособности Украины, может ввести в страну около 100 тысяч миротворцев.
Ранее в СВР сообщали, что в ФРГ задумались о создании на Украине специальных зондеркоманд из националистов. В бундесвере полагают, что осуществление должного полицейского надзора в стране будет невозможно без создания специальных зондеркоманд.
Читайте также:
СВР: НАТО может заморозить конфликт, чтобы подготовить армию Украины к реваншу
СВР: США усиленно подталкивают Армению к «национальному самоубийству»
Глава СВР Нарышкин: Запад обсуждает идеи несоблюдения «красных линий» Москвы
Ольга Енгалычева