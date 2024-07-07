«Собаки лают — караван идет»: глава «Росатома» высказался о санкциях США

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США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.
Глава ведомства сообщил, что американцы регулярно арестовывают счета между участниками строительства и доставляют много других неудобств. По его словам, система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».
Обсуждения о том, кто примет участие в строительстве новой АЭС в Труции велись продолжительное время. Первоначально турецкими партнерами могли стать Китай или Южная Корея, однако «Росатом» имеет преимущество в опытных кадрах и технологиях, сообщил глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный.
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Олег Дикий