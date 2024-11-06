Собчак предупредила о возможной угрозе президентства Трампа для России

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» выразила мнение, что Дональд Трамп после возможной победы на выборах предъявит «жесткий ультиматум» России по украинскому конфликту.
Она удивляется, почему многие в России положительно оценивают такой исход, ведь обещание Трампа «закончить войну за неделю» подразумевает давление как на Россию, так и на Украину.
По словам Собчак, российская сторона может отказаться от выполнения требований Трампа, но последствия этого шага могут быть непредсказуемыми.
Ранее The Hill предположило, что Трамп может усилить поддержку Киева и прибегнуть к «разрушительной экономической войне» против России, чтобы положить конец конфликту.
Издание отметило, что он также может заставить украинское руководство согласиться на переговоры, используя американскую помощь как рычаг влияния.
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По словам Собчак, российская сторона может отказаться от выполнения требований Трампа, но последствия этого шага могут быть непредсказуемыми.
Ранее The Hill предположило, что Трамп может усилить поддержку Киева и прибегнуть к «разрушительной экономической войне» против России, чтобы положить конец конфликту.
Издание отметило, что он также может заставить украинское руководство согласиться на переговоры, используя американскую помощь как рычаг влияния.
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Мария Моисеева