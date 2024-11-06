Депутат Свищев: Избрание Трампа президентом США может помочь спорту РФ

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказал мнение о том, что избрание Дональда Трампа президентом США, хоть и косвенно, но может помочь снять с российского спорта какие-то санкции.
«Избрание Трампа президентом США может косвенно повлиять на снятие санкций с российского спорта и полноценное возвращение на международные соревнования. Напрямую Трамп не будет заниматься вопросами российского спорта, но косвенно он может помочь. Если при нём нормализуются отношения между странами, это благоприятно повлияет на ситуацию и в мировом спорте», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Свищев.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
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