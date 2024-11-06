WP: Харрис поздравила Трампа с победой по телефону

Фото: iStock/ Roman Tiraspolsky
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах, сообщает WP.
Помощник действующего вице-президента США сообщил об этом изданию. Он рассказал, что Камала Харрис поговорила с Дональдом Трампом о «важности мирной передачи власти».
В 16:00 (0:00 по московскому времени) кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии планирует выступить с речью о признании поражения в гонке.
Ранее 6 ноября во время выступления во Флориде кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Он сказал, что его правление станет «золотой эпохой» в истории страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.
Читайте также:
«Золотая эпоха в истории»: Трамп стал 47-м президентом США
Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
Депутат Слуцкий: Настоящий шок от итогов выборов в США — в Киеве
В 16:00 (0:00 по московскому времени) кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии планирует выступить с речью о признании поражения в гонке.
Ранее 6 ноября во время выступления во Флориде кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Он сказал, что его правление станет «золотой эпохой» в истории страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.
Читайте также:
«Золотая эпоха в истории»: Трамп стал 47-м президентом США
Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США
Депутат Слуцкий: Настоящий шок от итогов выборов в США — в Киеве
Ольга Енгалычева