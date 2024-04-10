Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Молоткова

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Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку руководителя департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Соответствующий указ появился на портале мэра и правительства Москвы.
«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — гласит указ.При этом уточняется, что Молотков покинул свой пост по собственной инициативе.
Новым главой департамента образования и науки Москвы стала Ирина Каклюгина.
Накануне также мэр столицы Чувашской Республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.
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