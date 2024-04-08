«Соединенные Штаты распадаются»: в Техасе допустили объявление независимости 25 штатов

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США могут прийти к развалу, если 25 их штатов объявят о независимости. Такое заявление сделал президент Националистического движения Техаса Дэниел Миллер, чьи слова приводит издание Newsweek.
По его мнению, хорошим исходом было бы отделение Калифорнии в отдельное независимое государство, поддерживающее хорошие отношения с США.
Комментируя социалогический опрос по данному вопросу, Миллер пришёл к выводу, что подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма. В данном случае, этот показатель ниже фактического, поскольку компании не знают о правилах проведения опросов по теме отделения или выхода из состава страны.
При этом в заключение он отметил, что США постепенно распадаются.
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Комментируя социалогический опрос по данному вопросу, Миллер пришёл к выводу, что подобные исследования показывают уровень поддержки сепаратизма. В данном случае, этот показатель ниже фактического, поскольку компании не знают о правилах проведения опросов по теме отделения или выхода из состава страны.
При этом в заключение он отметил, что США постепенно распадаются.
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Анастасия Чинкова