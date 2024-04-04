В США сравнили затраты на разминирование территорий Украины и Вьетнама

Фото: iStock/Neznam
Украина получила 263,6 миллионов долларов для разминирования, большую сумму за последние 30 лет направляли только трём странам. Об этом сообщили в Госдепе США.
Отмечается, что соответствующий доклад был предоставлен управлением ведомства по военно-политическим вопросам.
Согласно статистике, Украина по выделенным на разминирование средствам заняла четвёртое место, получив 263,6 миллиона долларов. Больше за последние 30 лет выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу.
А Вьетнаму за 30 лет, с 1993 по 2023 годы, было выделено всего 234,7 миллиона.
Старшие офицеры ВСУ разочарованы положением Украины. Они убеждены, что украинской армии уже ничего не поможет на поле боя против России.
Читайте также:
«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине
«На последнем издыхании»: Американский эксперт призвал перестать накачивать деньгами Киев
В ВСУ назвали неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений
Согласно статистике, Украина по выделенным на разминирование средствам заняла четвёртое место, получив 263,6 миллиона долларов. Больше за последние 30 лет выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу.
Старшие офицеры ВСУ разочарованы положением Украины. Они убеждены, что украинской армии уже ничего не поможет на поле боя против России.
Читайте также:
«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине
«На последнем издыхании»: Американский эксперт призвал перестать накачивать деньгами Киев
В ВСУ назвали неактуальным одно из самых ожидаемых Киевом вооружений
Анастасия Чинкова