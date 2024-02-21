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Соединённые Штаты отрицают, что сбили Ил-76 ракетой ЗРК Patriot

Госдеп: США не сбивали Ил-76 в Белгородской области ракетой комплекса Patriot
21 февраля 2024, 02:09
Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов

Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов

Соединённые Штаты отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента США
"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее журналисты The New York Times отметили отсутствие критики Киева со стороны CША за использование системы Patriot для поражения воздушных судов российских войск. Вместо этого они заявили, что именно такие «инновации» Украине «придется принять» для победы в конфликте.


Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#госдеп
#сша
#самолет
#ракета
#украина
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Борис Джонсон просил миллион долларов за возможность дать интервью Карлсону
РИА Новости: Такер Карлсон сообщил, что Борис Джонсон просил $1 млн за интервью
21 февраля 2024, 02:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Журналист Такер Карлсон сообщил, что советник бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона потребовал у него миллион «в долларах США, золоте или биткоинах» за возможность интервью со своим патроном. Как пишет РИА Новости, Карлсон хотел провести интервью с Джонсоном, назвавшим его «орудием Кремля» из-за поездки в Москвуи разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что <…> Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин», — сказал Карлсон.

Ранее телеведущий высказал мнение о том, что перед встречей с Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США. По словам Карлсона, интервью готовилось около 2 лет, он никому об этом не говорил, но информацию слили New York Times. Из-за этого интервью могло сорваться: российская сторона предупреждала, что интервью отменят в случае утечки информации.

Запись интервью Такера Карлсона с президентом РФ была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров. Основная часть беседы российского лидера с журналистом была посвящена конфликту на Украине и взаимоотношениями России со странами Запада, США и НАТО.

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#журналисты
#великобритания
#владимир путин
#мнение
#интервью
#запись
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Страны-участники G20 расходятся во мнениях о конфликтах на Украине и в Израиле
Bloomberg: В рядах G20 имеется раскол во мнениях по поводу Украины и Израиля
21 февраля 2024, 00:33

Фото: iStock/AlexLMX

Участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом 20 февраля сообщает американское агентство Bloomberg.
Например, Бразилия и ЮАР выразили желание включить позицию о геноциде Израиля в секторе Газа в совместное заявление — в то время как
другие страны, включая Германию и США, возражают против подобной формулировки.

Некоторые члены G20 убеждены, что на встрече страны-участницы вообще не должны упоминать геополитические конфликты. Так, Бразилия, как хозяин саммита 2024 года, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.

Источник Bloomberg отмечает, что игнорирование тематики украинского и ближневосточного кризисов может преуменьшить значимость мероприятия.

Сама Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте последнего. Пока официально делегацию РФ на саммите в Рио-де-Жанейро должен возглавить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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#g20
#бразилия
#украина
#израиль
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Пентагон: Без помощи США Украине самой придется решать, какие города она удержит
20 февраля 2024, 23:19

Фото: iStock/marc_chesneau

Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала она на очередном брифинге.

Сингх призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.

Также она прокомментировала взятие российскими войсками Авдеевки. По её словам, это надлежит рассматривать как стратегический отвод украинских войск для сохранения артиллерии и боеприпасов.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, заявила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также сказала, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#украина
#сша
#помощь
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США анонсировали новые санкции из-за смерти Навального*
Белый дом: 23 февраля США введут санкции против России из-за смерти Навального*
20 февраля 2024, 20:51

Фото: iStock/designer491

США введут крупный пакет антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального*. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что по указу президента США Джо Байдена 23 февраля будут объявлены новые санкции, которые нацелены на наложение ответственности на Россию за то, что произошло с Навальным*.

Также Кирби добавил, что второй причиной для введения ограничений продолжает оставаться конфликт на Украине.

При этом подробности нового пакета санкций не раскрываются, поскольку такова политика США, которые никогда не раскрывают содержания санкций до их принятия.

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#сша
#россия
#санкции
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Настало время России — Путин
Путин: сегодня настало время России
20 февраля 2024, 20:42

Фото: iStock/macky_ch

В настоящее время Россия испытывает изменения в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, страна становится уверенной в себе, и сейчас настало ее время. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Это время России», — заявил глава государства.

Он отметил, что постоянно ездит по стране и видит все, что там происходит, несмотря на то, что все встречи заранее готовятся административными службами.

По его словам, даже в заранее подготовленных встречах россияне говорят то, что думают. Они высказывают свои пожелания на ближайшее будущее и предлагают свои идеи.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

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#форум
#будущее
#дефицит
#россияне
#путин
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Путин раскрыл тему предстоящего федерального собрания
Путин: в послании федеральному собранию будут поставлены задачи на шесть лет
20 февраля 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках послания Федеральному собранию поставит задачи на ближайшие шесть лет. Об этом он рассказал на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения», - сказал глава государства.

Он уточнил, что в соответствии внутриполитическим календарем задачи будут поставлены на ближайшие шесть лет. Путин отметил, что ждет сильных идет для развития России на ближайшую перспективу.

В 2024 году обращение Владимира Путина Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием запланировано на 29 февраля.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

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#аси
#путин
#рф
#послание
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Шойгу заявил, что Запад не провёл ни одной успешной военной операции
20 февраля 2024, 20:22

Фото: сайт Кремля

Западные страны не смогли провести ни одной успешной военной операции ни в одной стране мира. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Министр подчеркнул, что западные страны проводили военные операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Однако ни одна из них не увенчалась успехом.

Шойгу также напомнил, что по решению президента Путина была оказана помощь сирийскому правительству. Тогда территория, подконтрольная властям составляла порядка 17%, но после оказания помощи со стороны России она увеличилась до более чем 90%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели встречу в Кремле. Они затронули важные военно-стратегические вопросы, определяющие будущее России в мире.

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#сергей шойгу
#владимир путин
#конфликт
#россия
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Депутат Картаполов заявил о переброшенных силах НАТО к границам РФ
20 февраля 2024, 20:02

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к границам России переброшены значительные силы НАТО.
«Запад продолжает снабжать Украину современными системами вооружения: высокомобильными системами залпового огня, дальнобойными ракетными комплексами. Выросла активность блока НАТО. К нашим границам переброшены значительные силы США и их союзников», — пояснил в беседе с NEWS.ru Картаполов.

Ранее сообщалось, что в странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Уточнялось, что такие опасения не являются непосредственной угрозой, однако вероятность такого сценария воспринимается в альянсе чрезвычайно серьезно.

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#сша
#военные
#нато
#запад
#рф
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Политолог Лидовской: Тейлор Свифт не поможет Байдену переизбраться в США
20 февраля 2024, 19:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской выразил уверенность в том, что американская популярная исполнительница Тейлор Свифт не поможет нынешнему президенту США Джо Байдену переизбраться на новый срок.
«Администрация Байдена пытается приобрести дополнительную популярность на фоне падающих рейтингов, его команда расходует деньги на военные конфликты по всему миру на фоне миграционного кризиса. Чтобы не говорить об этих проблемах, не сосредотачиваться на дебатах с республиканцами, они отвлекают людей темой, за кого же проголосует Тейлор Свифт», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.

Ранее президент США Джо Байден из-за ситуации в Авдеевке призвал конгрессменов в срочном порядке принять законопроект о новой военной помощи Украине.

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#сша
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