Соединённые Штаты отрицают, что сбили Ил-76 ракетой ЗРК Patriot

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Соединённые Штаты отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента США
"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее журналисты The New York Times отметили отсутствие критики Киева со стороны CША за использование системы Patriot для поражения воздушных судов российских войск. Вместо этого они заявили, что именно такие «инновации» Украине «придется принять» для победы в конфликте.
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