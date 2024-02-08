В США признались в атаке на Ил-76 ракетой Patriot

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Американские чиновники в условиях анонимности признали, что военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными атаковал ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет New York Times.
Авторы материалы отмечают, что происшествие со сбитым самолетом показывает, насколько опасной может быть новая тактика Вооруженных сил Украины.
«Публично [США] не комментируют причину крушения самолета, хотя официальные лица на условиях анонимности заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot являются правдой», — сказано в материале.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.
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