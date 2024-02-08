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В США признались в атаке на Ил-76 ракетой Patriot

NYT: в США на условиях анонимности признали, что Ил-76 сбили из Patriot
08 февраля 2024, 19:07
Фото: istock / MikeMareen

Фото: istock / MikeMareen

Американские чиновники в условиях анонимности признали, что военный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными атаковал ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет New York Times.

Авторы материалы отмечают, что происшествие со сбитым самолетом показывает, насколько опасной может быть новая тактика Вооруженных сил Украины.

«Публично [США] не комментируют причину крушения самолета, хотя официальные лица на условиях анонимности заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot являются правдой», — сказано в материале.

Помимо этого, журналисты издания отметили отсутствие критики Киева со стороны Вашингтона за использование системы Patriot для поражения воздушных судов российских войск. Вместо этого они заявили, что именно такие «инновации» Украине «придется принять» для победы в конфликте.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#самолет
#происшествие
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#комплекс
#чиновники
#ракеты
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Генерал ВСУ Кривонос: украинцы не будут молчать после увольнения Залужного
08 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское общество не промолчит после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он отметил, что сам Залужный, как и общество Украины не будут молчать из-за принятого Владимиром Зеленским решения. Они, по словам Кривоноса, понимают, что проблема заключается не в самом Залужном, а в политическом руководстве страны.

Генерал призвал украинского президента остановиться и прекратить разрушать существующую систему.

Кривонос убеждён, что решение Зеленского значительно дестабилизирует систуацию в ВСУ и во всей стране в целом.

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#валерий залужный
#всу
#политика
#владимир зеленский
#украина
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Захарова назвала Байдена медиумом за умение общаться с покойниками
Захарова: журналисты в США хотят разговаривать с президентом, а не с медиумом
08 февраля 2024, 20:17

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американские журналисты желают общаться с нормальным президентом, а не с Джо Байденом, разговаривающим с покойниками. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Байден на одном из выступлений вспомнил, что 2021 году общался в канцлером Германии Гельмутом Колем. Однако он скончался в 2017 году. На этом же мероприятии президент рассказал о якобы недавно прошедшей встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

Комментируя эту новость от Белого дома, Захарова подчеркнула, что журналисты в США хотят общаться с лидером, а не с «медиумом».

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#мария захарова
#джозеф байден
#политика
#сша
#журналисты
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Зеленский назначил главкомом ВСУ Сырского
08 февраля 2024, 19:49

Фото: istockphoto.com/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.
«Сегодня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. <…> Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским», — приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

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#президент
#пост
#владимир зеленский
#всу
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Зеленский предложил главкому ВСУ Залужному «оставаться в команде»
Зеленский провёл встречу с Залужным и предложил ему «оставаться в команде»
08 февраля 2024, 19:25

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Об этом глава государства написал в своём Telegram-канале.
Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному за два года защиты Украины. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

«Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», – добавил президент.

Ранее Зеленский официально подтвердил своё намерение уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Тогда он говорил о том, что многие сферы нуждаются в обновлении, поэтому ожидается кадровая перестановка.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
#украина
#политика
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Жителям Подмосковья рассказали, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах
08 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба МИСК МО

От такой категории участников избирательного процесса, как наблюдатели, напрямую зависит легитимность выборов любого уровня. Об этом заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она рассказала, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах президента России.
«С 2018 года Общественная палата Московской области является полноценным субъектом общественного контроля. И на вопрос, кто такие общественные наблюдатели, мы отвечаем, что это люди из наших муниципальных Общественных палат и представители крупнейших сетевых общественных объединений. Это, например, наша адвокатская палата, Ассоциация юристов и адвокатов Московской области. Они оказывают нам в том числе и поддержку в момент сложных экспертных ситуаций в ходе голосования. Мы должны быть всегда готовы к любой ситуации – наши эксперты, наши общественные наблюдатели», – сказала Дмитриева.
Ранее член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов сообщал, что привлечь к работе на подмосковных избирательных участках на предстоящих выборах президента России планируется около 12 тыс общественных наблюдателей.
«Мало просто хорошо технически организовать выборы. Важно, чтобы они были приняты гражданским обществом. В этом – главная роль общественного наблюдателя: чтобы он увидел сам, что выборы проходят гласно, свободно, открыто и сообщил об этом гражданскому обществу», – объяснил Леонов важность работы наблюдателей.
Существует три требования к тем, кто хочет наблюдать за проведением выборов: человеку должно быть не менее 18 лет, он должен быть гражданином России и обладать активным избирательным правом.

Для обучения наблюдателей муниципальные общественные палаты организуют семинары. Люди, изъявившие желание выступить в такой роли, должны связаться с палатой. После этого проходит тестирование, а затем общественные платы выдают назначения наблюдателям на определённые избирательные участки.


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#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#наблюдатели
#общественная палата московской области
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Сенатор Цеков: «Хилари Клинтон источает яд»
08 февраля 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, раскритиковавшая журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, является токсичным политиком, источающим яд.
«Хилари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике всё, что делает международное сообщество нормальным. Предсказания Клинтон, если они сбываются, приносят странам большие беды, которые длятся годами. Достаточно вспомнить ситуацию в Ливии», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он подчеркнул, что Клинтон также не сдержана в своих высказываниях, в особенности это касается того, с чем она несогласна.

Ранее бывшая государственный секретарь США Хилари Клинтон обращалась к президенту России Владимиру Путину по имени.

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#сша
#политика
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В Подмосковье на президентских выборах будут использовать более 1100 электронных урн
08 февраля 2024, 17:45

Фото: Фотобанк МО

В Московской области во время выборов президента России будут задействованы более 1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней. Мособлизбирком определил, в каких городских округах региона и в каком количестве станут работать КОИБ-2017.
«1 тысячей 100 КОИБами будут оснащены более 27% избирательных участков в Подмосковье. Там, где будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Они пройдут специальное обучение», – сообщается в телеграм-канале Мособлизбирком.
КОИБ-2017 – это комплекс обработки избирательных бюллетеней, который представляет собой электронную урну для голосования со сканером. Он самостоятельно распознаёт и принимает бюллетень, подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол.

Выборы президента России в этом году в первый раз для удобства избирателей будут проводиться три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

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#московская область
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#выборы
#президент
#россия
#голосование
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Надеждин верит правосудию, а Госдума не верит Надеждину: недопуск на выборы и пятая колонна
Надеждин намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде
08 февраля 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Он заявил, что намерен обжаловать российские законы и действия комиссии. Почему в Госдуме Надеждину пророчат конец политической карьеры и как он связан с «пятой колонной», расскажет редакция «Радио 1».

ЦИК отказал Надеждину в регистрации


Представителю партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину отказано в регистрации кандидатом на выборы президента. Избирательная комиссия приняла решение единогласно, сославшись на то, что 9 147 подписей признаны недействительными.

В беседе с «Радио 1» Борис Надеждин рассказал, что намерен обжаловать решение ЦИК и пояснил, с чем именно он не согласен.

«Ну я действую исключительно исходя из законов России. У меня есть 10 дней на подготовку иска, но я постараюсь быстрее, чего тянуть.Через один-два дня напишем иск и подадим в Верховный суд», - заявил Надеждин.
На вопрос о том, как он оценивает шансы на то, что решение суда будет принято в его пользу, Надеждин повторил, что действует в рамках законодательства.

«Я действую по законам России. Вот действия избиркома я обжалую в Верховном суде. Я надеюсь на российское правосудие», - подчеркнул Надеждин.
Он также добавил, что намерен обжаловать не только сам отказ ЦИК, но и законы, на основании которых можно отказать кандидату в президенты.

«Будем обжаловать сами законы, по которым можно придраться к любой подписи», - заключил Надеждин.

Надеждин – «пятая колонна»

Общественный и политический деятель, депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков заявил, что политическая карьера Бориса Надеждина давно закончилась и он должен отправиться на огород.

«Надеждина я сам хорошо знаю, и могу с уверенностью сказать, что ЦИК принял правильное решение, потому что та команда, которая собирала подписи, и те замечания, которые сделала комиссия по поводу подписанных листов, я уверен на 100%, что это правда, поэтому ЦИК вынес грамотное, справедливое решение. Надеждину нужно просто смириться с тем, что его политическая карьера давно закончилась, и я думаю, что как пенсионер, он должен ходить у себя на даче и работать – вот его судьба, а не лезть в политику и кричать, что ЦИК что-то неправильно посчитал, неправильно посмотрел»,- заявил Худяков.

На вопрос о том, могли ли содействовать в сборе подписей за Надеждина иноагенты, депутат ответил, что не может этого исключать.

«Я не удивлюсь, пятая колонна у нас не дремлет, поэтому естественно им выгодно, чтобы Надеждин был зарегистрирован как кандидат в президенты. Это может быть правда», - подчеркнул политик.

Он также рассказал о том, на что могла бы быть направлена президентская кампания Надеждина, если бы ЦИК допустил его до выборов.

«Если бы он был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, вся его президентская программа была бы направлена на дружбу с Европой, НАТО и Америкой. А нам это сейчас в этих условиях не нужно. Нам надо освобождать наши, исконно русские земли, освобождать братский народ на Украине от фашистов и нелюдей», - заявил Худяков.

Депутат добавил, что тогда, когда Украина будет полностью освобождена, Россия сможет сесть за стол переговоров с Европой и Америкой.

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Стало известно о планах ЕС по 13-му пакету антироссийских санкций
Bloomberg: В новый пакет санкций могут попасть 55 компаний и более 60 физлиц
08 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/Mihrzn

Евросоюз планирует ввести санкции против 55 юридических и 60 физических российских лиц, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы.
«ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Также известно, что в новый санкционный лист войдут лица, связанные с производством технологий, который применяются в сфере промышленно-оборонного комплекса. Ограничительные меры могут коснуться и транспортных компаний, которые, якобы, перевозят в Россию боеприпасы из КНДР.

По информации агентства, под санкции на этот раз может попасть губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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