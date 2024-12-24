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Al Jazeera: в атаке Израиля на больницу в секторе Газа пострадали 20 человек

Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

В результате атаки Израиля на больницу Камаль Адван на севере сектора Газа пострадали 20 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.


«Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван,... в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения», — заявили на телеканале.

Уточняется, что израильская атака была совершена с помощью начиненных взрывчаткой роботов. Директор больницы Хуссам Абу Сафия призвал общественность вмешаться в это происшествие. Также на телеканале отметили, что Израиль использует танки и БПЛА для нанесения ударов по больнице. Сейчас в ней находится 400 мирных жителей, включая младенцев.

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#происшествие
#израиль
#танки
#бпла
#больницы
#атака
#сектор газа
В Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
Mash: в Хабаровском крае стая собак растерзала пенсионерку
24 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/Milan Krasula

В Хабаровском крае стая собак за две минуты растерзала пенсионерку. Об этом пишет Mash.
«Стая собак растерзала пенсионерку в Хабаровском крае, когда 68-летняя женщина вышла из своего частного дома набрать воды», — говорится в сообщении telegram-канала.

По информации источника, стая собак не была бездомной. Животные сбежали от местной жительницы незадолго до трагедии. Как оказалось, стая всего за две минуты растерзала пострадавшую. Ее тело обнаружили местные жители возле колонки. Возбуждено уголовное дело по статье: «причинение смерти по неосторожности».

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#бездомныесобаки
#уголовное дело
#хабаровский край
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На Гавайях в США произошло извержение одного из самых активных вулканов
24 декабря 2024, 04:46

Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard

На Гавайях в США произошло извержение одного из самых активных вулканов Килауэа. Об этом заявляет американская геологическая служба.
«Гавайская вулканологическая обсерватория USGS наблюдала извержение на снимках веб-камеры вершины Килауэа, указывая на то, что извержение началось в кальдер Халемаумау и вершины в Национальном парке вулканов Гавайев», — сообщает ведомство.

Повышенная сейсмическая активность была зафиксирована около двух часов ночи. Уже через пол часа служба зафиксировала факт извержения. Уровень опасности постепенно увеличивается. Оценка рисков произойдет по мере развития извержения.

Килауэа является одним из самых активных вулканов на Земле. Согласно мифологии, он является местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.

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В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет

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#сша
#происшествие
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Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
24 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы Владивостока задержали женщину, которая подозревается в поджигании банка с помощью фейерверка. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
«Неизвестная женщина зашла в помещение банка, расположенного в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась», — говорится в публикации ведомства.

Выяснилось, что 50-летняя подозреваемая является местной жительницей. В ходе розыскных мероприятий ее задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас женщина находится в полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#салют
#полиция
#банки
#поджог
#владивосток
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В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет
24 декабря 2024, 02:32

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В США учительница приговорена к 25 годам колонии за совращение 12-летнего ученика, от которого она родила. Этим поделились в New York Post.
По данным следствия, женщина пригласила подростка к себе домой, где и произошел половой контакт. После она была задержана и выпущена под залог. Далее ее снова доставили в тюрьму из-за угроз в отношении мальчика.

Как оказалось, учительница позвонила подростку с незнакомого номера и рассказала ему о беременности. До этого она писала ученику сообщения с угрозами.

ДНК-тест подтвердил отцовство школьника. Женщина родила ребенка уже в тюрьме, после чего его отдали на попечение семье подростка. Его мама заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с ребенком.

В рамках следствия выяснилось, что женщина общалась на откровенные темы еще с несколькими подростками в мессенджерах. Она признала свою вину в пяти случаях совращения малолетних. По итогу суд приговорил учительницу к 25 годам колонии без права на УДО.

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#суд
#сша
#педофилия
#учитель
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NBC News: экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу
24 декабря 2024, 02:06

Билл Клинтон (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу с высокой температурой. Об этом сообщает NBC News.
«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — поделились на телеканале, цитируя помощника Клинтона.

Отмечается, что бывший президент пройдет обследование и у него возьмут анализы.

Ранее «Радио 1» рассказывало о тайном разговоре Билла Клинтона с бывшим президентом России Борисом Ельциным. В частности в 1999 году Ельцин попросил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе.

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#сша
#президент
#госпитализация
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Минтранс Турции: в порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом
24 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

В порту Амбарлы в Стамбуле затонул контейнеровоз с грузом. Об этом рассказали в министерстве транспорта Турции.
«Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов лег на бок в порту Амбарлы в Стамбуле», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия были эвакуированы 15 членов экипажа. Судно затонуло возле причала. Специалисты начали извлекать контейнеры из воды. Также установлены боновые сооружения для предотвращения загрязнения окружающей среды.

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#контейнеры
#судно
#происшествия
#турция
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Российский телеканал подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2»
24 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/simpson33

Российский телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2». Об этом рассказали в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Z-блогеры возмутились цензурой фильмов «Брат». Цензурированную версию фильмов Балабанова вчера показал кабельный телеканал «Победа»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в картинах вырезали две культовые фразы героев. Первой оказалась реплика Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Данная аудиодорожка была просто заглушена.

Второй является фраза персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». По словам одного из блогеров, данные реплики являются культовыми. Также другой автор предположил, что следом к показу могут запретить другую картину Балабанова «Война».

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#фильм
#кино
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RMF FM: разведывательный дрон США пролетел близко к границе России
24 декабря 2024, 00:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Разведывательный дрон Global Hawk из США пролетел над территорией семи стран и близко подошел к границе с Россией. Об этом рассказали на радиостанции RMF FM.
«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении.

Как правило, такие дроны использовались перед массированными обстрелами территории России. Данный БПЛА находился у границ с РФ перед атакой дальнобойными ракетами западного производства, например, ATACMS.

Около двух часов беспилотник осуществлял полет над территорией Литвы. После завершения полета он вернулся на базу в Италии

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#беспилотник
#бпла
#рф
#дроны
#сша
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В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин
Mash: в Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин
23 декабря 2024, 23:40

Фото: iStock/Bilanol

В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин в пяти дворах района Солнечный. Кадры происшествия опубликовали в Mash.
«Доброй ночи всем, кроме 76 автомобилистов, что припарковались в 5 дворах района Солнечный в Красноярске. И вылезли из своих постелек, чтобы познакомиться с местным мастером пьяного автобоулинга», — рассказали в telegram-канале.



Отмечается, что водитель протаранил столько автомобилей всего за несколько минут.

Ранее «Радио 1» сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, где после столкновения внедорожник влетел в толпу пешеходов. В результате инцидента пострадали семь человек. Сбивший пешеходов водитель скрылся с местра аварии.

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#аварии
#telegram
#красноярский край
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