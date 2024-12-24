Al Jazeera: в атаке Израиля на больницу в секторе Газа пострадали 20 человек

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В результате атаки Израиля на больницу Камаль Адван на севере сектора Газа пострадали 20 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Израильские силы взорвали набитых взрывчаткой роботов возле больницы Камаль Адван,... в результате чего по меньшей мере 20 пациентов и сотрудников получили ранения», — заявили на телеканале.
Уточняется, что израильская атака была совершена с помощью начиненных взрывчаткой роботов. Директор больницы Хуссам Абу Сафия призвал общественность вмешаться в это происшествие. Также на телеканале отметили, что Израиль использует танки и БПЛА для нанесения ударов по больнице. Сейчас в ней находится 400 мирных жителей, включая младенцев.
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Иван Мусатов