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Стало известно, что пришлось пережить Зеленскому

Spectator: Зеленский пережил плохие дни из-за событий в США и Франции
02 июля 2024, 07:03

Обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер отмечает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось пережить «несколько плохих дней» из-за дебатов президента США Джо Байдена с Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции.
«Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе», — отметил он.

По его словам, мнение Дональда Трампа об украинском конфликте «хорошо известно». Он хочет положить ему конец. Говоря об итогах первого тура выборов во Франции, обозреватель сказал, что политический проект Эммануэля Макрона мертв.



В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Североатлантический альянс собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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Венесуэла возобновит прямые переговоры с США
Президент Мадуро заявил, что Венесуэла возобновит прямой диалог с США
02 июля 2024, 07:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновит прямой диалог с США. Об этом политик сообщил в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +», передает РИА Новости.
Лидер государства подчеркнул, что Венесуэла на протяжении двух месяцев получала предложения от американского правительства о возобновлении переговоров. Мадуро отметил, что обдумал и принял данное предложение.

По его словам, в среду, 3 июля, состоится возобновление переговоров с правительством Соединенных Штатов с целью «восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций». Он заключил, что в переговорах будут участвовать спикер ассамблеи Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.

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В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

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#экспорт
#запрет
#лидер
#венесуэла
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В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Суд в Луизиане отменил введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
02 июля 2024, 06:41

Фото: iStock/rarrarorro

Суд в США снял введенный американским президентом Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что с иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Джо Байдена нарушило федеральный закон.

«Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — говорится в решении.

Ранее сообщалось, что компания НОВАТЭК отправила первую в нынешнем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из порта Сабетта. Это следует из данных системы отслеживания судов.

Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#экспорт
#закон
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Заявление Медведева по саммиту сильно возмутило Швейцарию
NZZ: заявление Медведева по саммиту вызвало негодование в Швейцарии
02 июля 2024, 05:11

Фото: сайт Кремля

Недавние высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева стали причиной недовольства в Швейцарии. Журналист Эрих Ашванден в своей статье для издания NZZ написал, как изменилась позиция российского политика по отношению к Швейцарии за последние 15 лет.
В 2009 году Дмитрий Медведев посетил Швейцарию в качестве президента РФ. Он был встречен с теплом. О стране высказался положительно. В знак дружбы между странами привез двух медвежат.

Журналист отметил, что за прошедшие годы отношение Дмитрия Медведева к Швейцарии изменилось кардинально. Сейчас он открыто выражает свое недовольство страной. Особенно зампред Совбеза России возмущен «мирной» конференцией, которая была проведена в Бюргенштоке.

По словам журналиста, Медведев воспринял переговоры в швейцарских Альпах как личное оскорбление. Он сравнил саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выдача ордеров Международным уголовным судом (МУС) на аресты секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а также руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет вразрез с нормами международного права. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#переговоры
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Байден отреагировал на решение Верховного суда по Трампу
Байден: решение суда о частичном иммунитете Трампа создает опасный прецедент
02 июля 2024, 04:13

Фото: сайт Кремля

Американский президент Джо Байден заявил, что решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия создаёт опасный прецедент. Об этом пишет ТАСС.
«Решение практически точно означает, что почти не существует ограничений того, что может делать президент. Это абсолютно новый принцип, и это создает опасный прецедент», — сказал он.

Помимо этого, Байден отметил, что оно нарушает верховенство закона в Соединенных Штатах Америки.

1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#сша
#президент
#дональд трамп
#байден
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КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
ЦТАК: Пхеньян провел тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
02 июля 2024, 02:59

Фото: iStock/Alexyz3d

Северная Корея 1 июля провела тестовый запуск нового типа баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5. Об этом сообщает ЦТАК.
Отмечается, что ракета может нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны. Полет был произведен на максимальную дальность 500 километров. Кроме этого, в июле будут проведены дополнительные испытания ракеты для проверки «лётных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки.

Ранее сообщалось, что первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили менее чем за четыре минуты до планируемого взлёта. Прямую трансляцию вела НАСА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мкс
#испытания
#ракета
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#станции
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Акции двух компаний олигарха Коломойского* передали в доход РФ
Директор ФССП Аристов: акции двух компаний Коломойского* передали в доход РФ
02 июля 2024, 02:36

Фото: РИА Новости / Михаил Маркив

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов заявил, что в доход государства были изъяты акции 2 компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*, а также 503 объекта недвижимости должников по его делу. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Кошехабльский районный суд Адыгеи принял решение об изъятии в доход государства 100 процентов долей компаний олигарха в связи с экстремистской деятельностью Коломойского* и его партнеров, а также с финансированием Вооруженных сил Украины.

Были переданы акции общества с ограниченной ответственностью «Южгазэнерджи» и общества с ограниченной ответственностью «Кейтеринг-ЮГ».

Ранее сообщалось, что Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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#рф
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Орбан посетит Киев и встретится с Зеленским
FT: Орбан 2 июня посетит Киев и встретится с Зеленским
02 июля 2024, 02:02

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев и встретится с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Financial Times.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник. Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — сообщает издание.

Отмечается, что это будет его первый визит в Киев с момента начала вооруженного конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине будет прекращен, если президентом США станет Дональд Трамп. По его словам, Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Демократы назвали дату возможного выдвижения Байдена на выборы президента США
Bloomberg: Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы президента США 21 июля
02 июля 2024, 01:55

Фото: сайт Кремля

Демократическая партия США может выдвинуть нынешнего президента США Джо Байдена в качестве кандидата на выборах уже 21 июля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Такое решение должно остановить разговоры внутри партии о замене Байдена после его выступления на дебатах с Трампом.
«Национальный комитет демпартии рассматривает возможность номинации Байдена в середине июля, чтобы обеспечить его попадание в бюллетени и помочь пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах», – отмечает агентство.
По данным издания, на 16 июля запланировали виртуальную встречу партийного комитета, на 19 июля – протокольного и на 21 июля – регистрационного. Именно во время последней демократы хотят номинировать Байдена.

В свою очередь, съезд республиканцев, на котором должны объявить кандидатом бывшего президента США Дональда Трампа, назначили на 15-18 июля.

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#сша
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#партия
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Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе
02 июля 2024, 00:50

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом информирует РИА Новости.
Она утверждает, что РФ в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы. Бербок отметила, что необходимо защитить «каждый квадратный сантиметр».

Ранее сообщалось, что против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. За последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными.

Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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