Стало известно, что пришлось пережить Зеленскому

Обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер отмечает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось пережить «несколько плохих дней» из-за дебатов президента США Джо Байдена с Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции.
«Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе», — отметил он.
По его словам, мнение Дональда Трампа об украинском конфликте «хорошо известно». Он хочет положить ему конец. Говоря об итогах первого тура выборов во Франции, обозреватель сказал, что политический проект Эммануэля Макрона мертв.
В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
Североатлантический альянс собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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