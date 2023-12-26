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Соединённые Штаты идут на самые сложные и отчаянные меры ради присвоения замороженных российских активов под видом «законной конфискации». С этой целью американцы пытаются сколотить настоящую преступную банду.
Попытка же США сколотить настоящую преступную банду для того, чтобы украсть российские активы, является абсолютно провальным способом добычи денег. Можно сказать, что американцы совершили один из самых роковых стратегических просчётов, подставив лицо под сильную пощёчину от всего мира.
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Александр Бойцов