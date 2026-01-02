02 января 2026, 11:06

Певец Дитер Болен осудил власти ФРГ за отказ от прямого диалога с Путиным

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Основатель и участник немецкого дуэта Modern Talking Дитер Болен резко осудил современный внешнеполитический курс Германии в отношении России и отказ от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Kettner Edelmetalle.