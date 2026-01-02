Солист группы Modern Talking раскритиковал политику Германии в отношении России
Основатель и участник немецкого дуэта Modern Talking Дитер Болен резко осудил современный внешнеполитический курс Германии в отношении России и отказ от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Kettner Edelmetalle.
Он подчеркнул, что немецкие власти продолжают приобретать российские энергоресурсы, но делают это через посредников и по завышенным ценам, что Болен назвал экономической глупостью.
По его мнению, Германия избегает диалога с Путиным, но при этом поддерживает связи с рядом других «менее желательных» мировых лидеров. Кроме того, музыкант выразил убеждённость в том, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ.
