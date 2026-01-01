Стало известно о попытках Трампа скрыть старение
Газета The Wall Street Journal сообщает о повышенном внимании окружения президента США Дональда Трампа к его внешнему виду.
По сведениям издания, советники стали чаще отмечать признаки возраста у президента. WSJ приводит пример с республиканским съездом в Милуоки, где кожа Трампа оказалась чувствительной.
Генеральный прокурор Пэм Бонди случайно задела его кольцом, что вызвало кровотечение. Для маскировки таких синяков президент использует косметику. The Wall Street Journal напоминает, что во время первого срока Трамп неоднократно преуменьшал симптомы COVID-19 и не раскрывал подробности своих медицинских процедур.
Ранее Дональд Трамп назвал Россию непобедимой.
Читайте также: