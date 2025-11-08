Константинов пригласил Трампа в Крым

08 ноября 2025, 13:34

Константинов: приезд Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил 8 ноября, что приезд президента США Дональда Трампа на полуостров помог бы ему лучше понять причины конфликта на Украине и увидеть ситуацию на месте. Об этом пишет РИА Новости.





По мнению чиновника, такой визит позволил бы разобраться в мотивах жителей Крыма, которые в 2014 году сделали выбор в пользу России.





«В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем», — сказал Константинов.