Константинов пригласил Трампа в Крым
Константинов: приезд Трампа в Крым помог бы ему разобраться в причинах конфликта
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил 8 ноября, что приезд президента США Дональда Трампа на полуостров помог бы ему лучше понять причины конфликта на Украине и увидеть ситуацию на месте. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению чиновника, такой визит позволил бы разобраться в мотивах жителей Крыма, которые в 2014 году сделали выбор в пользу России.
«В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем», — сказал Константинов.
Ранее Трамп утверждал, что Россия якобы не хочет останавливать боевые действия на Украине. Эти слова он произнёс на совместной пресс‑конференции с премьер‑министром Венгрии Виктором Орбаном, трансляцию которой вёл телеканал Fox News.