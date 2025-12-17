Лукашенко раскрыл, Россия хочет видеть в договоре по Украине
Лукашенко: РФ хочет заключить с Киевом такой договор, чтобы не конфликт не повторился
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия стремится заключить такой мирный договор по Украине, который навсегда предотвратит возобновление конфликта. Об этом он рассказал в интервью с Newsmax TV.
Лукашенко подчеркнул, что для долгосрочного мира необходимы надежные гарантии безопасности, и Россия как раз таких гарантий и добивается. Президент Белоруссии в этом уверен.
«В этом заинтересована и Украина. (Президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться», — добавил Лукашенко.
Интервьюером президента Белоруссии стала ведущая Грета Ван Састерен, супруга спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула. Лукашенко встречался с ним в Минске 12-13 декабря. Они обсудили широкий круг геополитических вопросов.
Лукашенко позитивно оценил действия Дональда Трампа. Он выразил мнение, что мирный план США по Украине обладает потенциалом и может стать хорошей отправной точкой для переговоров.