Лукашенко раскрыл, Россия хочет видеть в договоре по Украине

17 декабря 2025, 02:06

Лукашенко: РФ хочет заключить с Киевом такой договор, чтобы не конфликт не повторился

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия стремится заключить такой мирный договор по Украине, который навсегда предотвратит возобновление конфликта. Об этом он рассказал в интервью с Newsmax TV.





Лукашенко подчеркнул, что для долгосрочного мира необходимы надежные гарантии безопасности, и Россия как раз таких гарантий и добивается. Президент Белоруссии в этом уверен.





«В этом заинтересована и Украина. (Президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться», — добавил Лукашенко.