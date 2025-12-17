Достижения.рф

Лукашенко раскрыл, Россия хочет видеть в договоре по Украине

Лукашенко: РФ хочет заключить с Киевом такой договор, чтобы не конфликт не повторился
Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия стремится заключить такой мирный договор по Украине, который навсегда предотвратит возобновление конфликта. Об этом он рассказал в интервью с Newsmax TV.



Лукашенко подчеркнул, что для долгосрочного мира необходимы надежные гарантии безопасности, и Россия как раз таких гарантий и добивается. Президент Белоруссии в этом уверен.

«В этом заинтересована и Украина. (Президент США Дональд) Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться», — добавил Лукашенко.
Интервьюером президента Белоруссии стала ведущая Грета Ван Састерен, супруга спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула. Лукашенко встречался с ним в Минске 12-13 декабря. Они обсудили широкий круг геополитических вопросов.

Лукашенко позитивно оценил действия Дональда Трампа. Он выразил мнение, что мирный план США по Украине обладает потенциалом и может стать хорошей отправной точкой для переговоров.
Мария Моисеева

