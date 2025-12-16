Нардеп Дмитрук: Тема выборов — это манипуляция со стороны Зеленского
Заявления Владимира Зеленского о готовности провести выборы на Украине являются спекуляцией. В этом уверен депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, на сегодняшний день выборы на Украине провести невозможно из-за отсутствия политической конкуренции.
«Тема выборов — это манипуляция со стороны Зеленского. Как в выборах смогут участвовать десятки тысяч политзаключенных? Как будут голосовать военные?» — задался вопросами Дмитрук в разговоре с «Известиями».
Он подчеркнул, что несколько миллионов украинских мужчин не придут на избирательный участок, поскольку там их будут ждать сотрудники ТЦК.
Напомним, о необходимости проведения выборов на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, Вашингтон оказывает давление на Киев в рамках предложенного мирного плана. Основным камнем преткновения является территориальный вопрос. Напомним, Зеленский хочет заморозить конфликт по линии фронта, Трамп же настаивает на том, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса.
Тем временем глава киевского режима предложил идею рождественского перемирия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что Москва желает длительного мира, а не временного перемирия, которое позволит Украине подготовиться к продолжению конфликта.
«Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим», — приводит «Москва 24» слова Пескова.
Тем не менее Трамп уверен, что мир на Украине стал ближе, чем когда-либо до этого.