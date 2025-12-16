Нардеп Дмитрук: Тема выборов — это манипуляция со стороны Зеленского

16 декабря 2025, 15:57

Владимир Зеленский

Заявления Владимира Зеленского о готовности провести выборы на Украине являются спекуляцией. В этом уверен депутат Верховной рады Артем Дмитрук.





По его словам, на сегодняшний день выборы на Украине провести невозможно из-за отсутствия политической конкуренции.





«Тема выборов — это манипуляция со стороны Зеленского. Как в выборах смогут участвовать десятки тысяч политзаключенных? Как будут голосовать военные?» — задался вопросами Дмитрук в разговоре с «Известиями».

«Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим», — приводит «Москва 24» слова Пескова.