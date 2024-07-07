Сообщник Коломойского сбежал из Украины по поддельным документам

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Экс-акционер Приватбанка уехал в ночь на 24 июня из Киева в Польшу на поезде по поддельным документам, пишет «Страна.ua».
По информации издания, партнер бизнесмена Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов покинул страну ночным поездом 24 июня. Из Украины он выехал по поддельному паспорту, а въехал в Польшу уже по настоящему. Сейчас бизнесмен находится в Австрии.
Дело в отношении Коломойского было возбуждено в 2023 года по факту отмывания денежных средств в размере более 500 млн грн ($12,4 млн по текущему курсу) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки и завладении 9,2 млрд грн ($227,5 млн) Приватбанка.
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Олег Дикий