Суд назначил домашний арест собственнице сгоревшего здания во Фрязино

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Суд отправил под домашний арест на два месяца владелицу здания в городе Фрязино, где пожар унес жизни шести человек. Об этом говорится в Telegram-канале главка Следственного комитета по Московской области.
Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Уточняется, что в пятницу, 28 июня, ее задержали.
Примечательно, что владелица здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы в здании. Согласно информации источника, обвиняемая написала явку с повинной и признала свою вину.
Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.
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Примечательно, что владелица здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы в здании. Согласно информации источника, обвиняемая написала явку с повинной и признала свою вину.
Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.
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Екатерина Коршунова