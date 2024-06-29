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Суд назначил домашний арест собственнице сгоревшего здания во Фрязино

Владелицу сгоревшего во Фрязине здания отправили под домашний арест на 2 месяца
29 июня 2024, 16:12
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд отправил под домашний арест на два месяца владелицу здания в городе Фрязино, где пожар унес жизни шести человек. Об этом говорится в Telegram-канале главка Следственного комитета по Московской области.
Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Уточняется, что в пятницу, 28 июня, ее задержали.

Примечательно, что владелица здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы в здании. Согласно информации источника, обвиняемая написала явку с повинной и признала свою вину.



Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.

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Подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты в Оренбурге
29 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/Fedorovekb

В Оренбурге подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты. Мужчина напал на него с ножом и устроил погром в квартире, пишет телеграм-канал Shot.
17-летний Александр, проживающий в Оренбурге, заявил, что он живет один, работает компьютерным мастером и продает видеокарты. Однажды к нему домой пришел разгневанный клиент, недовольный приобретенной видеокартой. Мужчина обвинял Александра в продаже некачественного товара и, угрожая ножом, дважды ранил его в ногу, после чего сильно избил.

Подростка особенно поразило, что после нападения злоумышленник переоделся в чистую одежду, которую принес с собой. Александр сам вызвал скорую помощь.

После лечения Александра ждал неприятный сюрприз: нападавшего задержали, но вскоре отпустили. Теперь подросток боится выходить на улицу и надеется, что Следственный комитет примет меры для изоляции опасного покупателя.

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Неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского у посольства Израиля
29 июня 2024, 15:21

Фото: iStock/andras_csontos

В Сербии возле посольства Израиля неизвестный мужчина ранил из арбалета сотрудника жандармерии, попав ему в шею. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что нападавший был нейтрализован ответным огнем.
Инцидент произошел около 11 часов утра. Мужчина атаковал жандарма, охранявшего посольство. Жандарм, родившийся в 1990 году, в целях самообороны применил оружие, в результате чего нападавший скончался.

Раненый полицейский находится в сознании и будет прооперирован для извлечения стрелы из шеи. Проводится расследование.

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В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка
29 июня 2024, 13:56

Фото: istockphoto/conejota

Российская гражданка погибла в результате аварии с участием автобусов, перевозивших строителей атомной электростанции «Аккую» в Турции, подтвердило посольство России в Анкаре, сообщает РИА Новости.
Проектная компания «Аккую Нуклеар» ранее сообщила, что два служебных автобуса, перевозивших работников АЭС «Аккую», попали в ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом.

«Среди погибших была гражданка России. В связи с поступающей противоречивой информацией просим доверять только официальным источникам», — заявили в посольстве.
Компания «Аккую Нуклеар» подчеркнула, что в случае выявления нарушений правил безопасности движения транспортной компанией, они будут добиваться привлечения виновных к ответственности правовыми методами.

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200 россиян застряли на борту самолета в аэропорту Антальи
Mash: 200 россиян оказались заперты на борту самолета в аэропорту Антальи
29 июня 2024, 13:39

Фото: iStock/Diy13

В аэропорту турецкого города Анталья 200 граждан России оказались заперты на борту Boeing 767-300. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что двое взрослых и ребенок из-за жары потеряли сознание. Люди находятся в духоте, так как на борту не работают кондиционеры.

Согласно информации источника, Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir должен был вылететь из Антальи в Москву в 7 утра. Сначала людей задержали возле выхода на посадку, после чего привели на самолет. Пассажирам пришлось раздеться и передавать друг другу оставшуюся воду.

На протяжении всего времени пилоты не могут запустить двигатели самолета. Как только самолету удалось выехать на взлетно-посадочную полосу двигатели снова отказали.

Примечательно, что люди сидели внутри раскаленного самолета более часа. В авиакомпании AzurAir при этом сообщили, что выруливания на ВПП не было и Boeing вернулся на стоянку для дополнительного осмотра. Свои извинения авиакомпания уже принесла пассажирам.

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#жара
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Пассажирский самолет выбросило на газон после посадки в Екатеринбурге
29 июня 2024, 13:29

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Екатеринбурге 29 июня самолет, прибывший из Тобольска, при посадке съехал на газон. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В результате инцидента никто не пострадал и самолет не получил повреждений. Все пассажиры были благополучно доставлены в терминал и получили свой багаж.

«Аэропорт временно ограничил прием воздушных судов, и три рейса были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время аэропорт Кольцово функционирует в обычном режиме, принимая и отправляя самолеты.

Следователи из Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России уже начали расследование инцидента.

«Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на десять метров», — уточнили в ведомстве.
Правоохранительные органы будут оценивать действия пилотов и сотрудников наземных служб аэропорта.

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При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии
29 июня 2024, 12:20

Фото: МЧС России

В подмосковной Балашихе в результате пожара в жилом доме погибли выходцы из стран Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в микрорайоне Керамик. Пять человек погибли, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Это были иностранные граждане из Средней Азии», — уточнил источник агентства.
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Голый неадекватный мужчина избил ногами двух пенсионерок в Севастополе
Shot: в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на остановке
29 июня 2024, 12:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В сеть попал ролик с камеры видеонаблюдения, как мужчина без одежды набросился на пожилых женщин. После удара одна пенсионерка упала на асфальт. Другую пострадавшую агрессор повалил на землю и долго бил ногами по телу, пока женщина пыталась сопротивляться.

Согласно информации источника, одну из пострадавших пожилых госпитализировали с переломом ноги. Выяснилось, что после этого инцидента неадекват напал на двоих мужчин на той же остановке. Они сумели дать ему отпор и обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, злоумышленник мог находиться под воздействием наркотических веществ.

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Губернатор Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ с ATACMS
Развожаев: в больницах Севастополя остаются 23 пострадавших при ракетной атаке
29 июня 2024, 11:23

Фото: istock/alekskai52

На утро 29 июня в больницах Севастополя продолжают находиться 23 человека, пострадавших в результате украинского обстрела, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что в московские больницы для лечения были отправлены 12 детей и 10 взрослых из Севастополя. Состояние трех пациентов, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. У двенадцати пациентов средняя тяжесть, у семерых — легкая.

В Москве пострадавших распределили по Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другим клиникам.

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СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе
29 июня 2024, 08:29

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Уточняется, что в настоящее время ведомство контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Согласно информации источника, на месте происшествия продолжает работу группа из опытных следователей и криминалистов.

Всем пострадавшим от пожара оказывается необходимая помощь.

Напомним, в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.

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