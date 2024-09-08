Сообщников актера Канахина* из РДК** объявили в международный розыск за атаку под Брянском

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В России объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* из РДК** — начальника организации Александра Галанова* и участника Алексея Огурцова*, которые вместе с ним совершили террористическую атаку в Брянской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Также отмечается, что оба сообщника заочно арестованы московским судом.
«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним - Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске. Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск»Канахин* сбежал на Украину после начала СВО, а затем вступил в РДК**. Вместе с Галановым* и Огурцовым* в 2023 он пересек границу в Брянской области и участвовал в боях против бойцов ВС РФ и теракте против мирных жителей.
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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация
Данил Пономарев