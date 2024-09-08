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Российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице «Заря» под Краматорском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русская Весна» (РВ).
Сообщается, что в гостинице, о которой идет речь, проживали военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здание находилось в Николаевке.
На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. Отдельно отмечается, что в результате авиаудара никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников, прикрепленных к ВСУ, в Константиновке. Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М», в результате чего было уничтожено около 50 французских бойцов.
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На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи. Отдельно отмечается, что в результате авиаудара никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников, прикрепленных к ВСУ, в Константиновке. Ракетный удар был нанесен из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М», в результате чего было уничтожено около 50 французских бойцов.
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Александр Климов