Матвиенко: ничто не повлияет на решимость России выполнять цели СВО

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие внешние факторы не повлияют на решение России следовать целям специальной операции. Об этом она говорила в рамках церемонии награждения участников конкурса «Совет Федерации - палата регионов».
«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», - заявила Матвиенко.
По ее словам, врагам России не удастся навредить России как на передовой, так и в других сферах. Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет важное преимущество. Граждане нашей страны понимают необходимость суверенитета России и поддерживают правительство.
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