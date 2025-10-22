«Капитализм токсичен»: глава «Экологистов» выдвинула свою кандидатуру в президенты Франции

22 октября 2025, 22:48

Лидер парти «Экологисты» Тонделье примет участие в выборах во Франции

Фото: Istock / David Edighoffer

Лидер французской партии «Экологисты» Марин Тонделье официально объявила о намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Об этом она рассказала в интервью журналу Nouvel Obs.