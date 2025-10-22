«Капитализм токсичен»: глава «Экологистов» выдвинула свою кандидатуру в президенты Франции
Лидер французской партии «Экологисты» Марин Тонделье официально объявила о намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Об этом она рассказала в интервью журналу Nouvel Obs.
По словам 39-летней Тонделье, её цель — развивать «социальную и солидарную» экономику и бороться с капитализмом, который она назвала «токсичным и несовместимым с природными ресурсами». Политик отметила, что готова к напряжённой предвыборной кампании, подчеркнув свои корни в шахтёрском регионе Па-де-Кале.
На фоне политического кризиса и возможной досрочной отставки Эммануэля Макрона идея смены власти во Франции набирает всё большую поддержку. Даже бывшие соратники президента, включая экс-премьера Эдуара Филиппа, высказываются за обновление руководства страны. Согласно последним опросам, многие французы также поддерживают идею досрочного ухода Макрона.
Читайте также: