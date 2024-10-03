Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский обращается с украинцами как с рабами, фактически превратив страну в "концлагерь". В своем блоге на YouTube он раскритиковал президента Украины за жестокое обращение с народом.
«Зачем народу знать, зачем рабам что-то думать. Их функция — быть брошенными в мясорубку», — заявил Соскин, саркастически поблагодарив Зеленского за «ошейник, диктатуру и концлагерь».Соскин также отметил, что количество кладбищ на Украине растет, в то время как киевский режим не учитывает мнение населения о необходимости мирного урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.
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Елена Перлова