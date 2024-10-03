ВС РФ в августе и сентябре продвигались по Украине темпами, «невиданными с 2022 года»

По данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года.
Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.
Кроме того успеху способствовало улучшение боевой связи, что помогает координировать атаки. Наступление в Курской области, растянувшее фронт и ослабившее украинские бригады на Донбассе было еще одним фактором в пользу России.
Потери опытных солдат ВСУ и отправка на фронт плохо обученных мобилизованных ослабили ВСУ и также сыграли на руку ВС РФ. И последний фактор, который приводит издание: Недостаточная западная поддержка Украине. WP отмечает, что западные СМИ пишут о неудачах ВСУ, что может быть попыткой надавить на правительства для увеличения поддержки Киеву.
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Кроме того успеху способствовало улучшение боевой связи, что помогает координировать атаки. Наступление в Курской области, растянувшее фронт и ослабившее украинские бригады на Донбассе было еще одним фактором в пользу России.
Потери опытных солдат ВСУ и отправка на фронт плохо обученных мобилизованных ослабили ВСУ и также сыграли на руку ВС РФ. И последний фактор, который приводит издание: Недостаточная западная поддержка Украине. WP отмечает, что западные СМИ пишут о неудачах ВСУ, что может быть попыткой надавить на правительства для увеличения поддержки Киеву.
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Елена Перлова