Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предложенный Украиной «план победы» включает не только действия самой Украины, но и меры, которые могли бы предпринять другие государства.
Он подчеркнул, что детали плана не будут раскрыты, оставив право на комментарии Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки этого плана, заявив, что он также включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». В Кремле отметили, что Россия осознаёт планы Киева и продолжит СВО до достижения всех целей.
Ранее сообщалось, что Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки этого плана, заявив, что он также включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». В Кремле отметили, что Россия осознаёт планы Киева и продолжит СВО до достижения всех целей.
Ранее сообщалось, что Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.
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Елена Перлова