Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии

Фото: istock / -zlaki-
Железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Франции отправился на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ) через Швейцарию. Об этом информирует Федеральный совет (правительство) Швейцарии, передает ТАСС.
Как пояснили в Берне, техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию Европейского Союза в БиГ EUFOR Althea. Там также отметили, что специального разрешения на такой транзит не требуется, так как Швейцария «участвует в военной миссии по содействию миру» на территории Боснии и Герцеговины.
Федеральный совет добавил, что был проинформирован об этом транзите 27 марта. Речь идет о перемещении примерно 70 транспортных средств, включая около 20 легких бронеавтомобилей.
При возвращении техники во Францию «еще один конвой пройдет через Швейцарию», но французские военнослужащие, прикомандированные к SRF, не будут следовать через территорию страны.
Читайте также:
Стало известно об «охоте» в ЕС за наблюдавшими выборы в РФ политиками
Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года
В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
Федеральный совет добавил, что был проинформирован об этом транзите 27 марта. Речь идет о перемещении примерно 70 транспортных средств, включая около 20 легких бронеавтомобилей.
При возвращении техники во Францию «еще один конвой пройдет через Швейцарию», но французские военнослужащие, прикомандированные к SRF, не будут следовать через территорию страны.
Читайте также:
Стало известно об «охоте» в ЕС за наблюдавшими выборы в РФ политиками
Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года
В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
Алина Юрчак