Стало известно об «охоте» в ЕС за наблюдавшими выборы в РФ политиками

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Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что в Евросоюзе развёрнута масштабная кампания по преследованию политических деятелей, участвующих в наблюдении за выборами президента России.
«Недружественным государствам не дает покоя то, что не удалось сорвать президентские выборы в России. Поэтому в ЕС развернута кампания по преследованию политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в нашей стране, и составление проскрипционных списков, что сопровождается подготовкой репрессивного законодательства», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пискарев.
Он назвал подобные действия европейских государств не просто вмешательством в дела нашей страны, но и продолжением колониальной политики с их стороны.
Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов в США. Она призвала недовольных избирателей смириться с Байденом и Трампом в качестве кандидатов.
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Мелисса Тимофеева