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Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Grand Continent.
«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну», — заявил Нехаммер.
Однако он подчеркнул, что некоторые страны БРИКС не согласны с позицией Запада. При этом Нехаммер утверждает, что европейские страны должны повлиять на Индию, Китай или Бразилию, чтобы те согласились с позицией Запада, и тогда другие державы смогли бы вернуться за стол переговоров. Канцлер Австрии выразил мнение, что именно эти шаги смогут положить конец конфликту на Украине.
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