Состояние Байдена на саммите G7 вызвало шок

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Состояние президента США Джо Байдена шокировало участников саммита G7 в Италии, передает газета New York Post.
Один из дипломатов в беседе с NYP назвал нынешнее состояние Байдена наихудшим. Другой дипломат добавил, что публичные ошибки президента в первый день саммита были позорными.
Байден также привлек внимание своим неловким приветствием председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони. Политик не присутствовал на ужине, организованном в отеле на юге Италии.
Ранее поведение Байдена на саммите G7 уже называли странным.
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Байден также привлек внимание своим неловким приветствием председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони. Политик не присутствовал на ужине, организованном в отеле на юге Италии.
«Планируется много встреч и заседаний, президент, безусловно, будет занят в течение нескольких дней, поэтому я бы не стала придавать слишком большое значение тому, что он не будет присутствовать на ужине», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее поведение Байдена на саммите G7 уже называли странным.
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Александр Климов