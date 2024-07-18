Сотни россиян хотят получить убежище в Финляндии

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Несколько сотен граждан России ожидают в Финляндии решения о предоставлении им убежища. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные финской иммиграционной службы.
Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приняло решение приостановить разработку общих для всех стран Евросоюза принципов работы с просьбами об убежище от граждан России.
Из-за этого возникла проблема с очередью на рассмотрение заявлений.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется открыть сухопутную границу с Россией из-за наплыва мигрантов, которые могут запросить убежище в Финляндии. Это должно предотвратить новый антимиграционный закон, который, по мнению критиков, нарушает права человека.
Ранее сообщалось, что в Финляндии расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России.
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Из-за этого возникла проблема с очередью на рассмотрение заявлений.
«Каждой стране ЕС было поручено разработать собственные принципы работы с просителями убежища, и они начали применяться только весной 2024 года. Согласно обновлённым инструкциям, каждый случай рассматривается иммиграционными службами индивидуально, учитывая риски для заявителей и последствия отказа в убежище. По данным иммиграционной службы Финляндии, 714 граждан России обратились с прошением об убежище. На данный момент на рассмотрении находятся более 1100 таких заявлений, из них 400 — от женщин», — сообщили в Газета.ру.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется открыть сухопутную границу с Россией из-за наплыва мигрантов, которые могут запросить убежище в Финляндии. Это должно предотвратить новый антимиграционный закон, который, по мнению критиков, нарушает права человека.
Ранее сообщалось, что в Финляндии расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России.
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Мира Полтева