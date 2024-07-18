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Украину призвали сдаться и заключить мир с Россией

Бизнесмен Дотком призвал Украину сдаться и заключить мир с РФ
18 июля 2024, 05:00
Фото: istock / 3dmitry

Фото: istock / 3dmitry

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украине следует сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Своё мнение он озвучил в соцсети X.
«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», — призвал Дотком.
Он напомнил, что в последнее время ВСУ теряют много солдат.



Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

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Российских бойцов, освобожденных из плена, доставили в Москву
«Звезда»: Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
18 июля 2024, 04:48

Фото: istock / Sinenkiy

Бойцы Вооруженных сил РФ, которых освободили из плена, прибыли в Москву. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Телеграм-канале.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ», — сказано в публикации.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как военные выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.

О возвращении военных 17 июля сообщили в Министерстве обороны. Переговоры шли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с территории Украины вернули 90 военнослужащих. Взамен Киеву было передано такое же количество человек.

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Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии Аль Саудом
18 июля 2024, 01:59

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сотрудничество стран в разных сферах, в том числе координацию по ОПЕК+, говорится в сообщении.
«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», – пояснили в Кремле.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также важность продолжать тесную работу по ОПЕК , чтобы рынок энергоносителей оставался стабильным.

Ранее Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах России. Он отметил, что подобные проблемы фиксируются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

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#переговоры
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Times of Israel: Израиль готов к резкому удару по Ливану из-за угроз «Хезболлах»
18 июля 2024, 01:49

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ готов к резкому удару по Ливану и израильская армия может начать наступление «в одночасье» из-за угроз «Хезболлах». Его слова приводит газета Times of Israel. Глава оборонного ведомства страны сделал такое заявление перед бригадой Одед на севере, добавив, что Израиль «приближается к перепутью принятия решений», указано в статье.
«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий «Хезболлах», – процитировали Галанта в газете.
По данным издания, министр отметил, что Израиль готов к переговорам с ливанским движением «Хезболлах», если оно отойдет за реку Литани.

«В случае если «Хезболлах» захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», – пояснил Галант.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.

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#израиль
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#переговоры
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Байден заразился коронавирусом
Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер: Байден заразился COVID-19
18 июля 2024, 01:35

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соёдинённых Штатов Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сказано в распространенном 17 июля заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила Жан-Пьер.
Перед подтверждением Белым домом руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия заявила, что Байден не сможет выступить на мероприятии организации в Лас-Вегасе из-за заражения ковидом.

Ранее Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Захарова: делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатию в балаган
18 июля 2024, 00:54

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.
Захарова отметила, что попытка активисток сорвать выступление Сергея Лаврова выкриками «народ Израиля жив» и «освободить заложников», получилась не просто глупой, а возымела противоположный эффект, когда женщин приняли за пропалестинских выступающих.

«Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – добавила Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины-активисты оказались гостями израильской делегации.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные гости какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», – возмутилась официальный представитель МИД РФ.
До этого Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании ООН, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа, как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.

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Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности
Лавров: есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности
18 июля 2024, 00:46

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в СБ ООН заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы РФ и США контактирую по возможности обмена.
«Использование журналистов в разведывательных целях, по крайней мере в англосаксонской традиции, абсолютно естественно», — заявил Лавров.
По словам главы российской дипломатии, российские и американские спецслужбы ищут кандидатов для обмена заключенным с 2021 года, но «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».

По данным следствия, американский журналист Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года в Свердловской области собирал секретные сведенья о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу журналиста состоялось 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно назначено на 13 августа.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Живут так каждый день»: На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Журналист Боуз: Путин неоднократно напоминал НАТО об агрессивной её политике
17 июля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выложил фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где он рассказал об агрессии Североатлантического альянса в отношении многих государств.
«Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил «Оборонительный союз», не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — написал журналист.
До начала СВО на Украине российский лидер неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Путин напомнил о судьбе Югославии, Ливии, Ирака и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Президент отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о «злобной России», так как сам провоцирует ее на оборонительные действия.

Ранее в Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В МИД РФ прокомментировали попытку прервать выступление Лаврова в ООН
Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в Совбезе ООН
17 июля 2024, 23:13

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел РФ на заседании СБ ООН. Свое мнение она озвучила в Телеграм-канале.
«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН, назвав дебоширов «гостями израильской делегации», — написала дипломат.
Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров: у России и США были неформальные контакты по Украине через политологов
17 июля 2024, 22:29

Фото: сайт Кремля

У России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН.
«Я вам скажу доверительно – у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», – заявил Лавров.
Министр пояснил, что во время этих бесед российская сторона спросила у американской, станут ли те поддерживать включение в любые будущие мирные договоренности «отмену Украиной законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни».

«И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать», – резюмировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил, что Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США.

«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.
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