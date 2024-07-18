Украину призвали сдаться и заключить мир с Россией

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Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украине следует сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Своё мнение он озвучил в соцсети X.
«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», — призвал Дотком.Он напомнил, что в последнее время ВСУ теряют много солдат.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
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