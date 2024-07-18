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Стрелявший в Трампа перед покушением оставил сообщение на одной из платформ

Fox: стрелявший в Трампа оставил послание в Steam
18 июля 2024, 09:16
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Стрелявший в бывшего американского лидера Дональда Трампа перед покушением оставил угрожающее послание на игровой платформе Steam. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», — написал стрелок на платформе Steam, где геймеры покупают игры и общаются.

Секретная служба Соединенных Штатов Америки получила сообщения о странном поведении Крукса более чем за час до стрельбы. Сообщается, что его идентифицировали как подозрительного, потому что у него были замечены дальномер и рюкзак.



Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован.

Снайпер сообщил о стрелке за несколько минут до покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он заметил смотревшего в прицел Крукса и сделал его фотографию.

Сотрудники ФБР изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

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#сша
#покушение
#служба
Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов
18 июля 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Atstock Productions

Американский предприниматель Илон Маск ответил на критику в свой адрес со стороны президента США Джо Байдена, который обвинил его и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы, намеченные на ноябрь
Ранее президент США Джо Байден в социальных сетях написал пост, в котором обвинил Илона Маска в попытке купить результаты президентских выборов, которые состоятся в ноябре. По словам Байдена, он устал от Илона Маска и его богатых друзей, которые пытаются повлиять на выборы.

Президент прикрепил к одному из своих постов ссылку на сайт для сбора пожертвований для Демократической партии США. На странице этого сайта можно увидеть фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты — Дональда Трампа.

«Я живу в голове Байдена совершенно бесплатно», — написал Маск в ответ на пост пользователя, в котором был представлен скриншот постов президента.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах на платформе его социальной сети, в которых зрители могут принимать участие в режиме реального времени.

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В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского
Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос легитимности Зеленского решать украинцам
18 июля 2024, 09:36

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского должны решать украинцы. Об этом информирует РИА Новости.
«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал он.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

В Севастополе уничтожили надводный дрон ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сотни россиян хотят получить убежище в Финляндии
18 июля 2024, 09:31

Фото: istockphoto / naumoid

Несколько сотен граждан России ожидают в Финляндии решения о предоставлении им убежища. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные финской иммиграционной службы.
Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приняло решение приостановить разработку общих для всех стран Евросоюза принципов работы с просьбами об убежище от граждан России.

Из-за этого возникла проблема с очередью на рассмотрение заявлений.

«Каждой стране ЕС было поручено разработать собственные принципы работы с просителями убежища, и они начали применяться только весной 2024 года. Согласно обновлённым инструкциям, каждый случай рассматривается иммиграционными службами индивидуально, учитывая риски для заявителей и последствия отказа в убежище. По данным иммиграционной службы Финляндии, 714 граждан России обратились с прошением об убежище. На данный момент на рассмотрении находятся более 1100 таких заявлений, из них 400 — от женщин», — сообщили в Газета.ру.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо надеется открыть сухопутную границу с Россией из-за наплыва мигрантов, которые могут запросить убежище в Финляндии. Это должно предотвратить новый антимиграционный закон, который, по мнению критиков, нарушает права человека.

Ранее сообщалось, что в Финляндии расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России.

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#права
#закон
#министр
#ес
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Пушков раскритиковал Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО
18 июля 2024, 08:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Польши Анджей Дуда, заявляя о возможном конфликте между Российской Федерацией и НАТО, проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чем говорит. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Ранее польский президент Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska сказал, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с блоком НАТО. По словам политика, альянс ведет подготовку к возможным боевым действиям с российской стороной.

По мнению Пушкова, слова Дуды это не просто риторика, польский лидер выражает коллективное мнение «доброй половины руководства НАТО». По словам сенатора, появляется вопрос о том, чего альянс будет добиваться в конфликте. Кроме этого, Пушков задался вопросом, продумал ли польский президент последствия для своей страны и поддержат ли поляки «самоубийственные порывы» своего лидера.

Сенатор заявил, что конфликт НАТО с Россией вызовет мощный кризис внутри альянса. Пушков добавил, что Дуда самонадеян, как его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Противник поддержки Украины Вэнс баллотировался на пост вице-президента США
Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США
18 июля 2024, 06:43

Фото: istock / rarrarorro

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента Соединённых Штатов от Республиканской партии на предстоящих выборах.
«Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс в ходе выступления 17 августа на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).
Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Бывший американский лидер назвал заслуги своего назначенца, среди которых диплом Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий, служба в морской пехоте и активизм.

Старший советник Трампа Брайан Хьюз отметил, что кандидат на пост президента государства выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем стать главой США.

Ранее Джо Байден назвал условие для выхода из президентской гонки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#служба
#выборы
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Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского
Лавров: Запад пытается любой ценой продвинуть ультиматумы Зеленского
18 июля 2024, 06:14

Фото: сайт Кремля

Коллективный Запад «взял курс на продавливание любой ценой» ультиматумов украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя.
«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — отметил глава дипведомства.
Лавров напомнил, что по результатам конференции в Бюргенштоке украинский лидер заявил о «первом шаге, первом прыжке к саммиту мира» и о следующей за ним необходимости «подготовить документ, который ляжет на стол перед Россией, чтобы разные мощные страны попытались закончить эту войну».

Министр отметил, что понятно только то, что «формула Зеленского», о неприемлемости которой всем давно известно, все еще лежит в основе всех этих усилий.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#владимир зеленский
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«Я устал»: Джо Байден набросился на Илона Маска
Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа
18 июля 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов раскритиковал предпринимателя Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Глава Белого дома высказался в личном аккаунте в соцсети X.
«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал американский президент.
К посту он приложил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая сопровождается снимком Трампа и Маска и призывом «победить» бывшего президента. Маск регулярно высмеивал американского лидера и давал понять, что отдаст свой голос за республиканца на предстоящих президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Илон Маск намерен выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании бывшего главы Америки Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сайт
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Украину призвали сдаться и заключить мир с Россией
Бизнесмен Дотком призвал Украину сдаться и заключить мир с РФ
18 июля 2024, 05:00

Фото: istock / 3dmitry

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украине следует сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Своё мнение он озвучил в соцсети X.
«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», — призвал Дотком.
Он напомнил, что в последнее время ВСУ теряют много солдат.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

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Российских бойцов, освобожденных из плена, доставили в Москву
«Звезда»: Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
18 июля 2024, 04:48

Фото: istock / Sinenkiy

Бойцы Вооруженных сил РФ, которых освободили из плена, прибыли в Москву. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Телеграм-канале.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ», — сказано в публикации.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как военные выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.

О возвращении военных 17 июля сообщили в Министерстве обороны. Переговоры шли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с территории Украины вернули 90 военнослужащих. Взамен Киеву было передано такое же количество человек.

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