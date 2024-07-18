Стрелявший в Трампа перед покушением оставил сообщение на одной из платформ

Фото: сайт Дональда Трампа
Стрелявший в бывшего американского лидера Дональда Трампа перед покушением оставил угрожающее послание на игровой платформе Steam. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», — написал стрелок на платформе Steam, где геймеры покупают игры и общаются.
Секретная служба Соединенных Штатов Америки получила сообщения о странном поведении Крукса более чем за час до стрельбы. Сообщается, что его идентифицировали как подозрительного, потому что у него были замечены дальномер и рюкзак.
Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован.
Снайпер сообщил о стрелке за несколько минут до покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он заметил смотревшего в прицел Крукса и сделал его фотографию.
Сотрудники ФБР изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.
Читайте также:
AP: ФБР не смогло установить мотив стрелявшего в Трампа
В США могут произойти новые покушения на Трампа
Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
Дарья Осипова