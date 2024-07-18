Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ готов к резкому удару по Ливану и израильская армия может начать наступление «в одночасье» из-за угроз «Хезболлах». Его слова приводит газета Times of Israel. Глава оборонного ведомства страны сделал такое заявление перед бригадой Одед на севере, добавив, что Израиль «приближается к перепутью принятия решений», указано в статье.