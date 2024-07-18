Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского

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Коллективный Запад «взял курс на продавливание любой ценой» ультиматумов украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя.
«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — отметил глава дипведомства.Лавров напомнил, что по результатам конференции в Бюргенштоке украинский лидер заявил о «первом шаге, первом прыжке к саммиту мира» и о следующей за ним необходимости «подготовить документ, который ляжет на стол перед Россией, чтобы разные мощные страны попытались закончить эту войну».
Министр отметил, что понятно только то, что «формула Зеленского», о неприемлемости которой всем давно известно, все еще лежит в основе всех этих усилий.
Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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