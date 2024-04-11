Сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД РФ для дачи объяснений после высылки двоих российских дипломатов. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике
В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, указано, что такой недружественный шаг ещё более ухудшает и без того находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны отношения двух государств. Кроме того, такие действия наносят серьёзный ущерб авторитету Австрии, позиционирующей себя как нейтральное государство и площадку для международной дипломатии.
Послу Австрии была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации. Ему надлежит покинуть территорию России до конца дня 18 апреля.
Читайте также:
Посол РФ Любинский: Австрия заняла лицемерную позицию по теракту в «Крокусе»
Австрия выслала двух российских дипломатов
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Александр Бойцов