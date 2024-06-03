Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
В Черниговской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) предлагал призывнику освободить его от воинской повинности в обмен на интимные услуги. В частности, требовал от юноши орального секса.
Парень написал заявление в прокуратуру. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фотографию документа, в котором описано, как украинский военком требовал от молодого человека взятку натурой, экс-депутат опубликовав в своём телеграм-канале.
Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в украинском обществе не только страх, но и неприязнь к военным. Уровень подготовки в ВСУ значительно снизился, в штурмовики теперь набирают заключённых. Новобранцы, которых буквально схватили на улице и против их воли, без должной подготовки отправили на передовую, массово сдаются в плен и переходят на сторону России.
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Александр Бойцов