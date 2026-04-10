Трамп обвинил Иран в нарушении условий мирного договора

Трамп: Иран не справляется с пропуском судов через Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как Иран соблюдает условия мирного договора. В частности, речь идет о передвижении нефти через Ормузский пролив.



По словам американского лидера, сложившаяся ситуация не отвечает условиям достигнутого соглашения. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли», — сказал Трамп.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о прекращении огня на две недели. Соглашение подразумевает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назвал условия установления полноценного мира на Ближнем Востоке. Для этого, по его словам, США и Израилю необходимо возместить нанесенный ущерб.
