Трамп обвинил Иран в нарушении условий мирного договора

10 апреля 2026, 02:36

Трамп: Иран не справляется с пропуском судов через Ормузский пролив

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как Иран соблюдает условия мирного договора. В частности, речь идет о передвижении нефти через Ормузский пролив.





По словам американского лидера, сложившаяся ситуация не отвечает условиям достигнутого соглашения. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.



«Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли», — сказал Трамп.