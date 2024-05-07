«Сотрут Францию с лица земли»: Макрона предупредили о сокрушительном ответе России

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В случае отправки французских войск на Украину Россия их ликвидирует, после чего может нанести удар по французским объектам в Румынии. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине — ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии», — предположил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он также высмеял слова некоторых французских генералов, которые считают, что Россия не станет наносить удары по объектам Франции из-за наличия у страны «двухсот единиц» ядерного оружия.
Макгрегор отметил, что такое количество не имеет никакого значения, так как у Москвы в арсенале имеется тысячи едини ядерного оружия. Он предупредил, что Россия способна стереть Францию с лица земли. Таким образом, эксперт порекомендовал французским властям «заткнуться». А США, по его мнению, должны призвать лидера страны Эммануэля Макрона перестать заниматься эскалацией конфликта.
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