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Отправка войск из всех стран Европы на Украину не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Так пишет dikGAZETE.
«Честно говоря, даже если вся Европа отправит своих солдат на Украину, ситуация на поле боя не изменится», — говорится в статье.
Автор отметил, что руководства стран Запада уже всё перепробовали, чтобы помочь Украине победить в конфликте. Они отправили Киеву своих наёмников и военную технику, ввели различные антироссийские санкции, пытались давить на россиян и сформировали среди своего населения определённое общественное мнение через СМИ. Таким образом, автор задается вопросом, зачем Киев, потерпевший неудачу по всем направлениям, опять пробует то же самое.
В материале также говорится о ежедневных просьбах президента Украины Владимира Зеленского об увеличении помощи для страны.
Ранее стало известно, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
В петиции говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию. В настоящее время петицию поддержали 25 человек.
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Элина Позднякова