В Германии сделали неожиданное заявление о Путине

Фото: сайт Кремля
Низкий моральный дух ВСУ и дефицит боеприпасов привели к тому, что президент России Владимир Путин одерживает моральную победу в конфликте на Украине. Об этом пишет Die Welt.
«В настоящее время происходит именно то, что Шольц якобы пытается предотвратить — Путин выигрывает в этом конфликте. И это происходит на уровне психологии», — говорится в статье.
Издание утверждает, что в рядах ВСУ практически уничтожен боевой дух. Военные не понимают смысла участия в битве, в которой заведомо невозможно победить. На настроения в украинской армии влияет помощь Запада, которая приходит с большим опозданием.
При этом в статье также указывается, что украинцы живут в постоянном страхе из-за усиливающейся мобилизации.
Также превосходство ВС РФ в воздухе повлияло на настроения в армии Украины, отмечают авторы. Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский уже давно пытается уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы Германия передала Киеву ракеты Taurus. Однако Шольц категорически против такого шага, так как считает, что Украина может использовать немецкие дальнобойные ракеты для ударов по территории России.
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Элина Позднякова