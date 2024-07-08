Совбез ООН по Украине пройдет 9 июля

Фото: IStock/Viktor Sidorov
Совет безопасности ООН 9 июля проведет срочное заседание по Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он заявил о намерениях России представить доказательства, полностью изобличающие ложь украинского правительства и западных стран.
Ранее, находясь с официальным визитом в Польше президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях созвать Совет Безопасности ООН для привлечения России к ответственности за нанесение ударов по украинским объектам.
Минобороны РФ опубликовало сводки, в которых сообщается, что удары наносились исключительно по военной инфраструктуре киевских боевиков.
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Ранее, находясь с официальным визитом в Польше президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях созвать Совет Безопасности ООН для привлечения России к ответственности за нанесение ударов по украинским объектам.
Минобороны РФ опубликовало сводки, в которых сообщается, что удары наносились исключительно по военной инфраструктуре киевских боевиков.
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Олег Дикий