Два человека погибли после удара ВСУ ракетой по ресторану под Белгородом

Украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по ресторану «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. В результате погибли два человека.
Как сообщает телеграм-канал Mash, прилёт зафиксирован около 12:20 по московскому времени. Погибли 16-летний подросток и женщина, ещё как минимум восемь человек получили ранения. Сообщается, что под завалами ещё могут находиться люди — посетители и персонал ресторана. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Информация о жертвах ещё требует уточнения, так как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем, который скончался до приезда скорой помощи. Троих пострадавших, из которых двое находились без сознания, доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
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