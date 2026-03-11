В Таиланде вторую неделю ищут россиянина, пропавшего после разрыва паспорта
В Таиланде вторую неделю ищут 40-летнего россиянина из Уфы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, последний раз Дениса видели 25 февраля возле полицейского участка на Пхукете после конфликта с его девушкой.
По предварительным сведениям, в тот день мужчина вёл себя неадекватно и говорил странные вещи. Он привёл свою спутницу, с которой встречался девять лет, в полицейский участок.
Там между ними произошла ссора: Денис порвал паспорт девушки. Его возлюбленная не стала писать заявление и покинула отделение, а на следующий день улетела в Россию. После инцидента мужчина не вернулся в арендованное жильё.
Очевидцы видели, как он сел на скутер и уехал в неизвестном направлении от полицейского участка. В полицию или под стражу его не помещали. Срок действия туристической визы истекает через три дня. Поиски россиянина продолжаются.
