В Таиланде вторую неделю ищут россиянина, пропавшего после разрыва паспорта

11 марта 2026, 19:28

В Таиланде разыскивают пропавшего после конфликта туриста из Уфы

Фото: Istock/chaoss

В Таиланде вторую неделю ищут 40-летнего россиянина из Уфы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, последний раз Дениса видели 25 февраля возле полицейского участка на Пхукете после конфликта с его девушкой.