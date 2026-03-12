Российский блогер-танцор потерял паспорт и загадочным образом пропал в Таиланде
На Пхукете почти два месяца назад бесследно пропал 25-летний блогер-танцор из России
В Таиланде на Пхукете загадочным образом пропал 25-летний российский блогер и танцор Константин, который не смог продлить свою тайскую визу. Об этом 11 марта сообщил «Известиям» его отец Владимир.
По словам мужчины, последний раз сын выходил на связь 16 января. Изначально молодой человек приехал в Таиланд с другом, но тот вскоре вернулся домой. Константин решил остаться, однако потом потерял российский паспорт, лишился денег и стал скитаться по улицам.
Друг пропавшего блогера объяснил, что тот планировал пойти на авантюру. Россиянин хотел, чтобы его заметили правоохранительные органы, поскольку надеялся, что это поможет с документами. Кроме того, Константин ощущал себя усталым и хотел нормально поесть.
«Что бы мне такое подворовывать, чтобы попасть в полицию? Может, хоть так мне дадут визу?», — приводят рассуждения молодого человека «Известия».Прожив в Таиланде несколько месяцев, он хотел съездить в Камбоджу, чтобы пересечь границу и вернуться, но не осуществил задуманное. С 19 января Константин перестал выходить на связь с семьёй и знакомыми. Отец обратился в местную полицию и консульство, однако ответа до сих пор не получил.