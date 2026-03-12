Российский блогер-танцор потерял паспорт и загадочным образом пропал в Таиланде

12 марта 2026, 00:09

На Пхукете почти два месяца назад бесследно пропал 25-летний блогер-танцор из России

Фото: iStock/Preto_perola

В Таиланде на Пхукете загадочным образом пропал 25-летний российский блогер и танцор Константин, который не смог продлить свою тайскую визу. Об этом 11 марта сообщил «Известиям» его отец Владимир.





По словам мужчины, последний раз сын выходил на связь 16 января. Изначально молодой человек приехал в Таиланд с другом, но тот вскоре вернулся домой. Константин решил остаться, однако потом потерял российский паспорт, лишился денег и стал скитаться по улицам.





Раскрыта вероятная причина гибели четверых мужчин, которых переехал поезд в Москве

«Что бы мне такое подворовывать, чтобы попасть в полицию? Может, хоть так мне дадут визу?», — приводят рассуждения молодого человека «Известия».