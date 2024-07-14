«Совершенно другой оппонент»: в США оценили противостояние с РФ в случае войны

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НАТО не сможет противостоять России в воздухе в случае войны из-за мощной противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский обозреватель Business Insider. Таким образом, согласно материалу, РФ по силам бросить вызов историческому господству альянса в воздушном пространстве, при том, что у американцев есть истребители пятого поколения.
Журналисты подчеркивают, что ВВС стран Запада еще никогда не сталкивались с такой ПВО, как российская. За время украинского конфликта армия России показала свою способность формирования крайне сложных районов ПВО с мощными радарами, а также средствами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами, говорится в статье.
Ранее отмечалось, что войска ПВО немедленно приспосабливаются к противодействию ракетным атакам с применением оружия Запада.
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«Россия — это совершенно другой оппонент. У нее есть территория и ресурсы для выстраивания и развертывания масштабной и изощренной ПВО, которую будет сложно уничтожить», — резюмировали авторы публикации.
Ранее отмечалось, что войска ПВО немедленно приспосабливаются к противодействию ракетным атакам с применением оружия Запада.
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Никита Кротов