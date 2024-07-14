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«Совершенно другой оппонент»: в США оценили противостояние с РФ в случае войны

BI: НАТО не сможет противостоять РФ в воздухе в связи с мощной ПВО
14 июля 2024, 10:22
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

НАТО не сможет противостоять России в воздухе в случае войны из-за мощной противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский обозреватель Business Insider. Таким образом, согласно материалу, РФ по силам бросить вызов историческому господству альянса в воздушном пространстве, при том, что у американцев есть истребители пятого поколения.
Журналисты подчеркивают, что ВВС стран Запада еще никогда не сталкивались с такой ПВО, как российская. За время украинского конфликта армия России показала свою способность формирования крайне сложных районов ПВО с мощными радарами, а также средствами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами, говорится в статье.

«Россия — это совершенно другой оппонент. У нее есть территория и ресурсы для выстраивания и развертывания масштабной и изощренной ПВО, которую будет сложно уничтожить», — резюмировали авторы публикации.



Ранее отмечалось, что войска ПВО немедленно приспосабливаются к противодействию ракетным атакам с применением оружия Запада.

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#мир
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#новости
В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа
Комитет Палаты представителей США начал расследование о покушении на Трампа
14 июля 2024, 10:11

Фото: iStock/rarrarorro

Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на американского экс-лидера Дональда Трампа. Письмо главы комитета Джеймса Комера опубликовано в соцсети Х.
Согласно информации в письме, слушания по делу состоятся 22 июля текущего года. Отмечается, что документ адресован главе Секретной службы США Кимберли Читл.

​Ранее сообщалось, что Состояние двух человек, которые получили огнестрельные ранения на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.

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#покушение
#расследование
#дональд трамп
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МИД РФ: Покушение на Путина, о котором рассказал Буданов*, готовилось на деньги США
Захарова: покушение на Путина, о котором заявил Киев, готовилось на деньги США
14 июля 2024, 09:53

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* о покушениях на президента России Владимира Путина. Свое мнение Захарова написала в Telegram-канале.
Согласно мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, покушения готовились на американские деньги. Захарова добавила, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

Ранее Кирилл Буданов* заявил, что покушения на главу российского государства Владимира Путина были, но все они были неудачными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#политика
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#покушение
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#владимир путин
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Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Стрелявший в Трампа Крукс записал видео перед нападением и рассказал о ненависти
14 июля 2024, 09:35

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить расскажет редакция «Радио 1».

Как произошло покушение на Трампа


13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания.

Выстрелы раздались через пять минут после начала митинга. Стрелок находился в 125 метрах от Трампа, за пределами отведенного для мероприятия пространства (куда пропускали только после тщательного досмотра). Вооруженный винтовкой преступник залез на крышу ангара, занял удобную позицию и открыл огонь. Прозвучало 9 выстрелов.

Трамп едва выжил при покушении


Судя по видеоролику, на который удалось запечатлеть покушение, Трампа будто бы спас ангел хранитель. В момент, когда пуля прилетает в сторону бывшего президента, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика. Под скандирование толпы «USA» (США) раненого политика увели с митинга.

Полиция могла предотвратить покушение на Трампа


Как пишет издание BBC, один из сторонников Трампа заметил стрелка и решил предупредить о нём полицию. Он подошёл к правоохранителям и заявил, что на крыше близлежащего здания расположился человек с винтовкой. Однако предупреждения очевидца были проигнорированы. Выстрелы раздались спустя десять секунд после слов бдительного американца.

Жертвы покушения на Трампа


Сам бывший президент пострадал не сильно. После покушения его экстренно госпитализировали в больницу. Меньше повезло сторонникам Трампа, которые стояли за спиной политика. Один человек погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения. Как сообщил врач, находившийся на митинге, он сразу ринулся в сторону человека, в голову которого попала пуля, однако помочь ему уже был невозможно — мужчина скончался моментально.

Стрелка, совершившего покушение на Трампа, ликвидировали


На другой крыше, которая находится напротив той, откуда стрелок вёл огонь, расположились снайперы, служащие в Секретной службе. Услышав выстрелы и проследив их траекторию, они сразу же открыли ответный огонь. Стрелок был ликвидирован.

Личность стрелка, совершившего покушение на Трампа


После покушения ФБР начала экстренное расследование. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Мотивы его поступка пока не ясны. Следователи рассматривают версию об участии других государств в планировании покушения на бывшего президента.

Позже в сети распространились видеоролики, на которых подозреваемый в покушении Крукс говорит о ненависти к Трампу.

Байден не признал покушение на Трампа


После покушения на кандидата в президенты США с экстренным обращением к нации выступил нынешний американский лидер Джозеф Байден. Он заявил, что подобному политическому насилию не место в Соединённых Штатах, однако подчеркнул, что у него нет достаточного количества фактов, чтобы считать стрельбу на митинге покушением.

«У меня есть мнение, но у меня нет никаких фактов», — подчеркнул Байден.

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New York Post: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс

Такому насилию нет оправдания: Зеленский высказался о покушении на Трампа
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#стрельба
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Зеленский прокомментировал покушение на Трампа
Такому насилию нет оправдания: Зеленский высказался о покушении на Трампа
14 июля 2024, 08:45

Глава Украины Владимир Зеленский высказался о покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, его слова приводит «Страна.ua».
В ходе предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании стрелок выстрелил в политика, ранив его в ухо. Позже стало известно, что полицию предупреждали о стрелке, однако правоохранители проигнорировали эти сообщения. Сейчас жизни бывшего президента ничего не угрожает.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности и желаю ему быстрого выздоровления», — заявил президент Украины, полномочия которого истекли ещё в конце мая.

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#президент
#дональд трамп
#владимир зеленский
#сша
#стрельба
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«Достиг критической стадии»: В США сделали неутешительное заявление об Украине
AT: Конфликт на Украине достиг критической стадии
14 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Ситуация с конфликтом на Украине достигла критической стадии, с таким заявлением выступил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в своей статье для American Thinker.
«Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки. Варианты у НАТО заканчиваются», — считает Марковский.

Эксперт напомнил, что некоторые лидеры Североатлантического альянса уже отметились безумными заявлениями о нынешней ситуации на Украине. К примеру, главы НАТО обсуждают возможность дать киевскому режиму разрешение бить западными оружием по территории Российской Федерации.

По мнению Марковского, западные лидеры просто не понимают, что им никогда не удастся победить Россию.

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#украина
#россия
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Белоруссия приступила к отводу войск на границе с Украиной
МО Белоруссии: Ведомство приступило к отводу войск на южных рубежах
14 июля 2024, 08:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу войск от границы с Украиной, об этом сообщили в пресс-слжубе ведомства.
«Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации», — цитирует пресс-служба слова главы белорусского оборонного ведомства Виктора Хренина.

Вечером 13 июля он подчеркнул, что Минобороны немедленно приступает к выполнению этой задачи.

По словам Хренина, с этого момента на границе будет находиться только незначительная группировка сил для контроля обстановки.

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#минобороны
#белоруссия
#украина
#военные
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Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
14 июля 2024, 07:27

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший поддержали Дональда Трампа в социальной сети Х после стрельбы на митинге в Пенсильвании.
Обама и его супруга Мишель пожелали Трампу скорейшего выздоровления. По словам бывшего американского лидера, в демократии «абсолютно нет места политическому насилию».

Свою поддержку выразил 42-й президент Билл Клинтон и его жена Хиллари, которая соперничала с республиканцем Трампом на выборах 2016 года. Клинтон отметил, что он и супруга «благодарны за то, что Трамп находится в безопасности». Буш назвал произошедшее нападение трусливым.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#политика
#президент
#покушение
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В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа
Сенатор Клишас с иронией отреагировал на слова Байдена о покушении на Трампа
14 июля 2024, 07:10

Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он не может назвать огнестрельное ранение на митинге американского экс-лидера Дональда Трампа покушением.
Клишас назвал реплику Байдена примером «лучшей электоральной практики» Вашингтона. Примечательно, что нынешний глава американского государства ранее сообщил, что не обладает достаточными фактами о стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, чтобы назвать произошедшее покушением.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#политика
#покушение
#дональд трамп
#сша
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#президент
#стрельба
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Симоньян сравнила покушение на Дональда Трампа с сериалом
14 июля 2024, 07:04

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого закончилась фантазия. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Она сообщила, что наблюдать за происходящим в США, то же самое, что смотреть сериал. Только вот у сценаристов давно иссякла фантазия, поэтому они начинают повторяться. Однако «зритель» настолько привык к героям, что уже не может оторваться от просмотра.

Симоньян вспомнила покушение на президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Тогда его застрелил Ли Харви Освальд.

Журналист отметила, что к подобным методам приходят в том случае, если не осталось других способов для избавления от неудобного политика.

20-летний житель Пенсильвании открыл стрельбу во время выступления Трампа перед избирателями. В результате политик получил ранение в ухо, его доставили в больницу. Стрелка ликвидировали.

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«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения
#маргарита симоньян
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#политика
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