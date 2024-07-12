ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации канала, дрон целенаправленно летел атаковать АЭС, неся на борту взрывчатку. Расчет ПВО сбил его в нескольких километрах от энергетического объекта.
Информации о пострадавших нет. В июне врио главы области Алексей Смирнов объявил в прилежащем к станции городу Курчатове ракетную опасность и призвал жителей прятаться в полностью изолированных помещениях.
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Олег Дикий